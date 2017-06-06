 Fenerbahçe markası G.Saray'dan değerli – Fotomaç – 06 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Haziran 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    markası G.Saray'dan değerli

    Fenerbahçe markası G.Saray'dan değerli
    Marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, "Dünya Futbolunun En Değerli İlk 50 Kulüp Markası" çalışmasını yayımladı. İlk sırada 1 milyar 733 milyon dolar'lık değeri ile M.United var. İlk 50'de Türk kulübü yok. , 123 milyon dolarlık marka değeri ile 'ı (100 milyon dolar) geçti.
    1. 06 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:22
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe markası G.Saray'dan değerli haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.