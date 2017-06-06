En çok Skrtel forma giydi

Süper Lig'de sezonu 3. bitiren Fener'de Skrtel 2 bin 766 dakika ile en fazla süre alan isim oldu. Slovak savunmacı cezası nedeniyle 3 maç kaçırdı. Sakatlık problemi yaşamayan 32 yaşındaki stoper, Dick Advocaat'ın en güvendiği isim oldu. Onu 2 bin 624 dakika ile Josef de Souza takip ederken, üçüncü sırada 2 bin 520 dakika ile kaleci Volkan Demirel yer aldı.