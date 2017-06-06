 En çok Skrtel forma giydi – Fotomaç – 06 Haziran 2017
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    06 Haziran 2017, Salı
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    En çok forma giydi

    En çok Skrtel forma giydi
    Süper Lig'de sezonu 3. bitiren Fener'de Skrtel 2 bin 766 dakika ile en fazla süre alan isim oldu. Slovak savunmacı cezası nedeniyle 3 maç kaçırdı. Sakatlık problemi yaşamayan 32 yaşındaki stoper, Dick Advocaat'ın en güvendiği isim oldu. Onu 2 bin 624 dakika ile Josef de Souza takip ederken, üçüncü sırada 2 bin 520 dakika ile kaleci Volkan Demirel yer aldı.
    1. 06 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:15
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