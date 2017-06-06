 Bir sürpriz daha: Fernando Marçal – Fotomaç – 06 Haziran 2017
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    06 Haziran 2017, Salı
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    Bir sürpriz daha:

    Bir sürpriz daha: Fernando Marçal
    Portekiz basını, 2015-16 sezonunda kiralık olarak Gaziantepspor forması giyen sol bek 'ın Fenerbahçe'ye transfer olacağını yazdı. O Jogo gazetesi, bonservisi Benfica'da olan, sezonu ise Fransa'nın Guingamp takımında kiralık olarak geçiren 28 yaşındaki sambacının peşinde Lyon'un da olduğunu duyurdu. Marçal, Guingamp'ta 31 maçta 7 asistle oynadı.
    1. 06 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:44
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