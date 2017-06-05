''Kasadan 200 bin euro’yla caydırdı''

F.Bahçe'de iz bırakan isimlerden olan Stephen Appiah, Gana'da katıldığı bir televizyon programında Başkan Aziz Yıldırım'la ilgili bomba bir anısını paylaştı.

İngiliz ekibi Everton'dan ciddi bir transfer teklifi aldığını söyleyen Appiah, "Ama başkan gitmemi istemedi. G.Saray'a golü attıktan sonra menajerimle odasına gitmiştim. Everton'a gitmek istediğimi söyledim. Menajerime dışarıda beklemesini söyledi ve çekmecesinden bana 200 bin euro nakit para verdi" diye itirafta bulundu. 2005-08 arası F.Bahçe forması giyen Appiah, 23 Nisan 2006'da G.Saray'ı 4-0 yendikleri maçta 1 gol kaydetmişti.