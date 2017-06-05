 Fenerbahçe'nin en istikrarlısı Skrtel – Fotomaç – 05 Haziran 2017
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    05 Haziran 2017, Pazartesi
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    Fenerbahçe'nin en istikrarlısı Skrtel

    Fenerbahçe'nin en istikrarlısı Skrtel

    Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de Slovak futbolcu Martin Skrtel, takımın en fazla süre alan ismi oldu.

    Sezon başında sarı-lacivertli takıma Liverpool'dan transfer olan Skrtel, kötü giden sezona rağmen gösterdiği performansla beğeni topladı.

    Teknik direktör Dick Advocaat'ın vazgeçemediği isimlerin başında gelen Skrtel, 34 haftanın 31'inde ilk 11'de sahaya çıktı ve 29 maçta 90 dakika sahada görev aldı.

    Skrtel, toplam 2 bin 766 dakika sahada kaldı. Bu sezon kaçırdığı 3 maçta da cezası nedeniyle oynayamayan ve sakatlık problemi yaşamayan 32 yaşındaki stoper, Advocaat'ın en güvendiği isim oldu.

    - Skrtel'i De Souza takip etti

    Martin Skrtel'i takımın bir başka yabancı futbolcusu Josef de Souza takip etti.

    Brezilyalı orta saha oyuncusu, geçen sezon geldiği Fenerbahçe'de istikrarını korudu. Geçen sezon 30 maçta ilk 11'de sahaya çıkan De Souza, bu sezon ise forma giydiği 28 maçta ilk 11'de şans buldu.

    De Souza, bu sezon 2 bin 624 dakika sahada kaldı. Fenerbahçe'nin takım kaptanı Volkan Demirel ise sakatlığı nedeniyle bu sezon kaçırdığı 6 maç dışındaki 28 müsabakanın tamamında 90 dakika mücadele etti. Volkan, bu sezon Süper Lig'de 2 bin 520 dakika görev aldı.

    Teknik direktör Advocaat, 2016-2017 sezonunda Süper Lig'de 25 futbolcusuna şans tanıdı.

    - Teknik direktör sezonu tamamlıyor

    Sarı-lacivertlilerde Süper Lig'de sezon içindeki teknik direktör istikrarı yine devam etti.

    Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, son 14 yılda Süper Lig başladıktan sonra sezon içinde teknik direktör değişikliğine gitmedi.

    Süper Lig'de sonuçlar ne olursa olsun teknik direktörün sezonu tamamlamasına imkan tanınan sarı-lacivertlilerde, en son 2002-2003'te lig devam ederken teknik adam değişikliğine gidilmişti.

    Sarı-lacivertli kulüp, bu sezon başında ise Süper Lig başlamadan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fransa 1. Lig ekibi Monaco'ya elenilmesinden sonra Portekizli teknik adam Vitor Pereira'yla yollarını ayırmıştı.

    Pereira'nın yerine gelen Advocaat, Süper Lig'de 34 maçta da takımının başında yer aldı.

    - Beklentileri karşılayamayanlar

    Kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe'de birçok futbolcu, beklentilerin oldukça altında kaldı.

    Sezon başında kiralandıkları kulüplerden dönen Salih Uçan, Miroslav Stoch ve Emmanuel Emenike, performanslarıyla hayal kırıklığı oluşturdu.

    Bir dönem kadro dışı da kalan Emenike, ligde 16 maçta forma giyip 861 dakika sahada kaldı. Salih Uçan 11 maçta 403, Stoch ise sadece 9 karşılaşmada 278 dakika süre alabildi.

    Sezon başı Fransa'nın Paris Saint-Germain takımından transfer edilen Gregory van der Wiel ise performansından çok yaşadığı sıkıntılarla gündeme geldi. Emenike'yle yaklaşık 2 ay karo dışı kalan Van der Wiel, sadece 11 maçta oynadı.

    - Fernandao'yu sakatlık etkiledi

    Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Jose Fernandao, sezon içinde iki kez uzun süreli sakatlık yaşadı.

    Süper Lig'in 2. haftasında Kayserispor maçında sakatlanan Fernandao, 3 aydan fazla bir süre forma giyemedi ve aralıkta sahalara döndü. Formunu yakaladığı dönemde Brezilyalı santrforun 17 Mart'ta oynanan Atiker Konyaspor maçında kolu kırıldı. Fernandao, bu sakatlık nedeniyle sezonu kapatmak zorunda kaldı.

    Sezonun çok büyük bir kısmını sakatlıklarla geçiren Fernandao, 13 maçta 640 dakika görev yapabildi.

    - Futbolcuların performansları

    Futbolcu Oynadığı Maç İlk 11 Süre (Dk.)
    Martin Skrtel 31 31 2 bin 766
    Josef de Souza 30 29 2 bin 624
    Volkan Demirel 28 28 2 bin 520
    Mehmet Topal 29 29 2 bin 516
    Hasan Ali Kaldırım 29 28 2 bin 493
    Simon Kjaer 27 27 2 bin 359
    Alper Potuk 29 25 2 bin 196
    Jeremain Lens 26 25 2 bin 102
    Şener Özbayraklı 19 18 bin 620
    Moussa Sow 25 16 bin 534
    Volkan Şen 26 14 bin 401
    Robin van Persie 24 14 bin 333
    Aatıf Chahechouhe 18 13 bin 101
    Ozan Tufan 22 14 bin 166
    Roman Neustaedter 18 12 bin 77
    İsmail Köybaşı 14 12 980
    Gregory van der Wiel 11 11 945
    Emmanuel Emenike 16 9 861
    Jose Fernandao 13 7 640
    Fabiano Ribeiro 6 6 519
    Salih Uçan 11 4 403
    Miroslav Stoch 9 2 278
    Oleksandr Karavaiev 3 - 117
    Ertuğrul Taşkıran 1 - 21
    Yiğithan Güveli 1 1 18
    1. 05 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:43
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