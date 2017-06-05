Fenerbahçe, Mehmet Ekici'yi açıkladı
Fenerbahçe, Mehmet Ekici'yle prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.
Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Mehmet Ekici ile yaptığı görüşmeler sonucu kulübümüze transferi konusunda prensip anlaşmasına varmıştır. Resmi transfer dönemi açıldıktan sonra Mehmet Ekici ile sözleşme imzalanacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş"
Trabzonspor Kulübü tarafından ocak ayında kadro dışı bırakılan 27 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili ekiple 2,5 sezonda 83 maçta 18 gol kaydetti.
Mehmet, kariyerinde 12 defa da A Milli Futbol Takımı'nın formasını giydi.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ
Sarı-lacivertlilerin anlaşmaya vardığı Ekici, bugün sağlık kontrolünden geçti. Ulus'taki Liv Hospital'de gerçekleşen sağlık kontrolünde futbolcuya, kan değerleri, solunum ve efor testi ile göz ve ortopedi muayeneleri yapıldı.
- 05 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:45
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Süper Göztepe!
Toplam 21
Yorum
hilmi gül sahaya atılan yabancı maddeler maça gölge düşürdü hakem tribünü boşaltmadı federasyon sınıfta kaldı mücadeleden dolayı iki takımıda kutluyor
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Fenerbahçe, Mehmet Ekici'yi açıkladı
Toplam 14
Yorum
özfb hoşgeldin.artık senin yerin kalbimiz dik duruşlu adam mehmet ekici.....
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Süper Göztepe!
Toplam 21
Yorum
eRol GÖZTEPE süper lig de kalıcı ve başarılı olması dileklerimle. İZMİR e yakışan da budur.
Fenerbahçe, Mehmet Ekici'yi açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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