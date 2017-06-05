Fenerbahçe, Mehmet Ekici'yi açıkladı

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş"





Fenerbahçe, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcu Mehmet Ekici'yle anlaşma sağladı.Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Trabzonspor Kulübü tarafından ocak ayında kadro dışı bırakılan 27 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili ekiple 2,5 sezonda 83 maçta 18 gol kaydetti.



Mehmet, kariyerinde 12 defa da A Milli Futbol Takımı'nın formasını giydi.



SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ



Sarı-lacivertlilerin anlaşmaya vardığı Ekici, bugün sağlık kontrolünden geçti. Ulus'taki Liv Hospital'de gerçekleşen sağlık kontrolünde futbolcuya, kan değerleri, solunum ve efor testi ile göz ve ortopedi muayeneleri yapıldı.