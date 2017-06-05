 Fenerbahçe, Mehmet Ekici'yi açıkladı – Fotomaç – 05 Haziran 2017
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    05 Haziran 2017, Pazartesi
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    Fenerbahçe, Mehmet Ekici'yi açıkladı

    Fenerbahçe, Mehmet Ekici'yi açıkladı

    Fenerbahçe, Mehmet Ekici'yle prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

    Fenerbahçe, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcu Mehmet Ekici'yle anlaşma sağladı.

    Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Mehmet Ekici ile yaptığı görüşmeler sonucu kulübümüze transferi konusunda prensip anlaşmasına varmıştır. Resmi transfer dönemi açıldıktan sonra Mehmet Ekici ile sözleşme imzalanacaktır.

    Kamuoyunun bilgisine sunarız.

    FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş"

    Trabzonspor Kulübü tarafından ocak ayında kadro dışı bırakılan 27 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili ekiple 2,5 sezonda 83 maçta 18 gol kaydetti.

    Mehmet, kariyerinde 12 defa da A Milli Futbol Takımı'nın formasını giydi.

    SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

    Sarı-lacivertlilerin anlaşmaya vardığı Ekici, bugün sağlık kontrolünden geçti. Ulus'taki Liv Hospital'de gerçekleşen sağlık kontrolünde futbolcuya, kan değerleri, solunum ve efor testi ile göz ve ortopedi muayeneleri yapıldı.

    1. 05 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:45
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