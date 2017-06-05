 ''Bir yıl daha kontratım var'' – Fotomaç – 05 Haziran 2017
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    05 Haziran 2017, Pazartesi
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    ''Bir yıl daha kontratım var''

    ''Bir yıl daha kontratım var''
    F.Bahçe'nin mali yükünden dolayı göndermek istediği , Hollanda'da düzenlenen RVP turnuvası için hazırlanan dergiye sarı-lacivertli yönetimi hayal kırıklığına uğratacak açıklamalar yaptı. RvP, "F.Bahçe'de mutluyum. Bir yıl daha kontratım var. Fit kalıp üst seviyede futbol oynamak istiyorum" diye konuştu.
    1. 05 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:33
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