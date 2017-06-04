Sezon hayal kırıklığıyla geçti

Şampiyonluk parolasıyla başladığı Süper Lig'de 8 sene sonra ilk 2'nin dışında kalan sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası ve Avrupa'da da istediği sonuçları elde edemedi.

Son şampiyonluğunu 2013-2014'te yaşayan Fenerbahçe, zirveyi 2014-2015'te Galatasaray'a, son iki sezonda ise Beşiktaş'a kaptırdı.

Sezonu mutlu sonla bitiren Beşiktaş'ın 13, ikinci Medipol Başakşehir'in ise 9 puan gerisinde 64 puanla ligi tamamlayan Fenerbahçe, şampiyonluk hasretini 4 yıla çıkardı.

- 8 yıl sonra ilk 2'nin dışında

Fenerbahçe, Süper Lig'de 8 yıl sonra ilk 2 sıranın dışında kaldı.

Son olarak 2008-2009'da sezonu 4. tamamlayan sarı-lacivertliler, bu yıla kadar daha sonraki 7 sezonda 2 şampiyonluk, 5 defa da ikincilik yaşadı.

- 18 yıl sonra 3. oldu

Fenerbahçe, 18 yıl sonra ligi 3. sırada bitirdi.

Son olarak 1998-1999 sezonunda ligi 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, 18 yıl sonra aynı dereceyi tekrarladı.

- 4. yıldıza yine rötar

Süper Ligi zirvede tamamlayamayan Fenerbahçe, 4. yıldız hayaliyle çıktığı 3. sezonda da istediğini alamadı.

Lig tarihinde 19 şampiyonluğu bulunan ve 2014-2015'te Galatasaray'la girdiği 20. şampiyonluk yarışında rakibine geçilen sarı-lacivertli takım, 4. yıldız hedefini yine erteledi.

Son iki yılda Beşiktaş'ın şampiyonluğunu gören sarı-lacivertli taraftarlar, 4. yıldız için gelecek sezon takımlarının ligi zirvede bitirmesini bekleyecek.

- Kupa ve Avrupa hedefi de gerçekleşmedi

Fenerbahçe, ligde olduğu gibi Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa'da da taraftarını üzdü.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının haftalar öncesinde uzağında kalan Fenerbahçe, sezona UEFA Şampiyonlar Ligi parolasıyla başlamıştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turunda Fransa 1. Lig ekibi Monaco karşısında havlu atan sarı-lacivertliler, play-off turunu geçerek adını UEFA Avrupa Ligi'ne yazdırdı. UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon şampiyon olan İngiliz temsilcisi Manchester United'ın da yer aldığı grubu birinci bitiren sarı-lacivertliler, buna karşın bir sonraki turda Rus ekibi Krasnodar'a elenerek Avrupa'ya veda etti.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise yarı finale kadar gelebildi. Yarı finalde sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir'e 2-2 biten iki maçın sonunda penaltılarla elendi.

- Derbi kaybetmedi

Fenerbahçe, sezonu kupasız kapatmasına rağmen oynadığı 5 derbi maçı da kaybetmedi.

Süper Lig'de Beşiktaş'la iki maçta da berabere kalan sarı-lacivertli takım, Galatasaray'ı ise iki karşılaşmada da mağlup etti.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 32 turunda ise Beşiktaş'ı Vodafone Park'ta 1-0 yenerek yeni stadındaki ilk mağlubiyetini yaşattığı rakibini kupanın dışına itti.

Bu sezon derbilerde 3 galibiyet, 2 beraberlik alıp sadece 1 gol yemesine rağmen Fenerbahçe'nin bu performansı, kupa almaya yetmedi.

- Resmi maç

Fenerbahçe bu sezon 57 resmi maça çıktı.

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de 34, Ziraat Türkiye Kupası'nda 11, Avrupa kupalarında ise 12 müsabakada boy gösterdi.

Fenerbahçe, bu maçlarda 31 galibiyet, 16 beraberlik, 10 yenilgi yaşadı. Sarı-lacivertli takım, 102 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 53 gol gördü.

- Kadıköy'de kötü performans

Fenerbahçe, bu sezon seyircisi önünde oynadığı maçlarda kötü bir performans ortaya koydu.

Sarı-lacivertli takım, ligde son 26 yılın en kötü iç saha performansına imza attı. Ülker Stadı'nda bu sezon Süper Lig'de 17 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik, 3 yenilgi alan Fenerbahçe, seyircisi önünde 21 puan yitirdi. Fenerbahçe, 1990-1991 sezonunda iç sahada 22 puan kaybetmişti.

Fenerbahçe, Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi'nde de seyircisi önünde elendi. UEFA Avrupa Ligi'nde Krasnodar, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Medipol Başakşehir karşısında Ülker Stadı'ndaki rövanş maçlarında yeterli skoru elde edemeyen sarı-lacivertliler, iki kupaya da evinde veda etti.

- Deplasmanın en iyi iki takımından biri

Fenerbahçe, iç sahada gösterdiği performansın aksine deplasmanda aldığı puanlarla sezonun en iyi iki takımından biri oldu.

Sarı-lacivertliler, şampiyon Beşiktaş'la deplasmanda en fazla puan toplayan (34) ekip olmayı başardı. Fenerbahçe ayrıca, 5 sezon sonra dış sahadaki en iyi performansını sergiledi. Aykut Kocaman döneminde, şampiyonluğa ulaştığı 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe, dış sahada 37 puan elde etmişti. O sezondan sonra en iyi dış saha performansını yakalamasına rağmen sarı-lacivertli takım sezonu 3. sırada bitirmekten kurtulamadı.

- Son 5 sıraya 14 puan kaybetti

Fenerbahçe, sezonu son 5 sırada tamamlayan ekiplere 14 puan kaybetti.

Sarı-lacivertliler, küme düşen Adanaspor ve Gaziantepspor'a ikişer, 15. Kayserispor'a ve 14. Bursaspor'a beşer puan yitirdi. Fenerbahçe, sadece küme düşen Çaykur Rizespor'a karşı puan kaybı yaşamadı.

- Sezon başı teknik direktör değişikliği

Fenerbahçe, bu sezon iki teknik adamla çalıştı.

Sarı-lacivertliler, sezona geçen yılki teknik adam Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira ile başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Monaco'ya elenilmesinden sonra Pereira ile yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertli yönetim, Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala teknik direktörlüğe Hollandalı Dick Advocaat'ı getirdi. Advocaat'la sezon öncesi kampı geçirmeyen Fenerbahçe'ye, Hollandalı teknik adam da çare olamadı.

- Kötü istatistikler

Fenerbahçe bu sezon kötü istatistikleriyle ön plana çıktı.

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de sezonun ilk 3 maçını kazanamayarak 59 yıllık lig tarihinin en başarısız başlangıcına imza attı.

Fenerbahçe, ikinci devre başlangıcıyla da taraftarlarını üzdü. Sarı-lacivertliler, Dick Advocaat yönetiminde ilk 5 maç baz alındığında, son 19 sezonun en kötü ikinci devre başlangıcını yaptı.