Konyaspor: Kocaman F.Bahçe’ye hayırlı olsun
Fenerbahçe benim için mecburiyet
Aykut Kocaman, bir aksilik yaşanmaması durumunda gelecek sezon Fenerbahçe'nin başında olacağını söyledi. Kocaman, "Sezon başında da benzer bir talepleri olmuştu. Bugün ise tekrar talep var. Çok büyük bir aksilik olmazsa, Fenerbahçe bir talepte bulununca da bugünkü şartlarda benim için bir mecburiyet gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.
- 04 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:51
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"Bu şehir bunu 500 yıl da geçse unutmaz"
Toplam 20
Yorum
Laz Vegaz Kim TS kümeye diye bağırırsa senesi geçmeden küme düştü. O yüzden asansör oldunuz. Akıllı olun!!!
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"Fenerbahçe’de eksik olan kupalar var"
Toplam 20
Yorum
fbking Aykut hocanın futbolu defansif diye eleştiriliyor. 2010 senesindeki şampiyonlukta atılan gol sayısı 84. bjknin bu sene attığı gol sayısı 73
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Bursaspor Trabzon'da kabustan uyandı
Toplam 41
Yorum
HASAN DİKTAŞ BU SANA YAKIŞMADI TRABZON SPOR....................
Konyaspor: Kocaman F.Bahçe’ye hayırlı olsun haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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