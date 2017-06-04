 Konyaspor: Kocaman F.Bahçe’ye hayırlı olsun – Fotomaç – 04 Haziran 2017
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    04 Haziran 2017, Pazar
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    Konyaspor: Kocaman F.Bahçe’ye hayırlı olsun

    Konyaspor: Kocaman F.Bahçe’ye hayırlı olsun
    Atiker Konyaspor, 'a Fenerbahçe'ye gitmesi için izin verdiğini açıkladı. Resmi siteden yapılan duyuruda, "28 Ekim 2014'ten bu yana beraber çalıştığımız teknik direktörümüz Aykut Kocaman dün futbol komitemizle bir araya gelerek Fenerbahçe Kulübü'ne gitmek üzere izin istemiştir. Yönetim Kurulumuz hocamızın bu talebini anlayışla karşılamıştır. Kendisine şehrimize yaşattığı üstün başarı için teşekkür ediyoruz. Yeni görevinde başarı diliyoruz" denildi.

    Fenerbahçe benim için mecburiyet
    Aykut Kocaman, bir aksilik yaşanmaması durumunda gelecek sezon Fenerbahçe'nin başında olacağını söyledi. Kocaman, "Sezon başında da benzer bir talepleri olmuştu. Bugün ise tekrar talep var. Çok büyük bir aksilik olmazsa, Fenerbahçe bir talepte bulununca da bugünkü şartlarda benim için bir mecburiyet gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.
    1. 04 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:51
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