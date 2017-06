''Kocaman F.Bahçe’yi en iyi bilen hocadır''

F.Bahçe Kaptanı Volkan Demirel yeni hocası Aykut Kocaman'dan övgüyle bahsetti. Volkan, "Kocaman benim çalıştığım F.Bahçe'yi en iyi bilen hocadır. Onunla çalışmak benim için her zaman zevkliydi. Her işin arkasında duracağını ve her işten en iyi şekilde çıkacağını biliyorum" dedi