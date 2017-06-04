Deplasmanlarda kral Fenerbahçe
Adanaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ederek sezonu 3. sırada tamamlamayı başaran Fenerbahçe, bu sezon şampiyon olan Beşiktaş'la birlikte deplasmanda en çok puan toplayan takım oldu.
Adanaspor karşısında alınan 3-1'lik galibiyetle sezonun tamamlayan Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda topladığı puanlarla ayakta kaldı. Özellikle taraftarı önünde son yılların en kötü performansını sergileyen sarı-lacivertliler, dış sahada ise tam tersi bir görüntü ortaya koydu. Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'la birlikte deplasmanda en çok puan toplayan takım olan Fenerbahçe, bu sezon rakip sahalarda 34 puan kazanmayı başardı.
24 sene sonra deplasmanda daha fazla puan topladı
Son yıllarda özellikte taraftarı önündeki karşılaşmalarda rakiplerine geçit vermeyen ancak bu sezon tam tersi bir görüntü sergileyen Fenerbahçe, tam 24 yıl sonra, deplasman maçlarında, taraftarının önünde oynadığı maçlardan daha fazla puan topladı. Bu sezon Kadıköy'de oynadığı 17 karşılaşmada 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 de yenilgi alarak 30 puan toplayan sarı-lacivertli takım, dış sahada ise 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgiyle 34 puan almayı başardı. Fenerbahçe en son 24 yıl önce deplasmanda daha fazla puan kazanmıştı. 1992-1993 sezonunda sahasında oynadığı 15 mücadelede 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgiyle 24 puan alan Sarı Kanarya, deplasmanda ise 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 34 puan toplamayı başardı.
- 04 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 11:38
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"Fenerbahçe’de eksik olan kupalar var"
Toplam 21
Yorum
Murat7 Omurgasız vs diye absürd yazan arkadaşlar şunu unutuyor: Aykut Hoca, Aziz Yıldırım için değil Fenerbahçe için geliyor. Asıl karakter budur!
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Ezilmenin göstergesi
Toplam 1
Yorum
Bjk35 Hayır ,bizden biri çıkıpta demiyor, Avrupa'nın kayıtlarında 13 olan şampiyonluk sayısı tffde düzeltirilmiştir ama inanmak istenilen başka.
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Yanal rezaleti
Toplam 1
Yorum
Horozlar denizli Ya başkan uyuyorsunuz ersun hocayı yollayın gitsin böyle rezaletlerini görmek istemiyorum masal dinlemekten sıkıldık artık yollayın gitsin
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