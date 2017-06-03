Van Persie yok yine Emenike

F.Bahçe'de, savunmada cezalı Skrtel'in yerinde stoperde Mehmet Topal, Kjaer'le birlikte görev alacak. Sakatlıktan dönen Ozan, Topal'dan boşalan bölgede Josef'le oynayacak. Kasığında ağrıları bulunan ve Adana'ya götürülmeyen Van Persie'nin yerine geçen hafta Trabzon karşısında 11'de çıkan Emenike'nin sahaya çıkması bekleniyor. Nijeryalı golcüyü besleyecek isimler ise solda Sow, sağda Lens olacak.