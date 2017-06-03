'Şampiyonluk için yeterli değildik'
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, ligde şampiyon olan Beşiktaş’ı tebrik ederken, “Bu sezon bizim en fazla elde edebileceğimiz yer üçüncü sıraydı. 60’dan fazla maç oynadık ama şampiyonluk için yeterli değildik” dedi.
"Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Ama Beşiktaş'ı tebrik ederken Başakşehir'e ve teknik direktörünü de tebrik ediyorum. Bu sezon bizim en fazla elde edebileceğimiz yer üçüncü sıraydı. 60'dan fazla maç oynadık. Avrupa Ligi'nde mücadele ettik. Türkiye kupasında yarı final oynadık ama şampiyonluk için yeterli değildik. Türkiye'de benim için İstanbul anlamına geliyordu. Burada çalıştığım süre boyunca sadece İstanbul olmadığını görmüş oldum. Zorlu ligi olan bir ülkede çalıştım. Çok güzel stadyumları var. Ben ve ekibim burada çalışmaktan çok mutlu olduk. Türkiye ile aklımda hep pozitif anılar kalacak. Oyuncularımız yapabilecekleri her şeyi yaptılar. Farklı pozisyonlarda farklı tiplerde oyunculara ihtiyacımız vardı. İstediğimiz 3 oyuncu vardı. Bunları getirebilmek için yönetimimiz elinden geleni yaptı ama elimizde ki şartlara bakmamız lazım. Mümkün olmadı bunlar. Elimizde ki oyunculardan daha fazla performans elde etmeye çalıştık. Oyuncularımızda yönetimimiz de elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Üçüncülükten memnun olduğumu da söylemeliyim."
- 03 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:35
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Arena gitti Park geldi!
Toplam 3
Yorum
Bence Arena Spartacus Gladiator
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Arena gitti Park geldi!
Toplam 3
Yorum
Feda Veliyev Ben Azerbaycandan Beşiktaşı Seve Seve İzliyorum Kalbimin Sahibi Beşiktaş
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Aziz Yıldırım'dan belgeli Quaresma cevabı!
Toplam 9
Yorum
Serhat Bu konu üç ay öncenin konusuydu hem fikret başkan hem de ouaresma gerekli cevabı vermişti Hatırlatalım bugün gündemi şampiyonluk kutlamaları
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