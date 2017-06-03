 O isimden flaş yorum! – Fotomaç – 03 Haziran 2017
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    03 Haziran 2017, Cumartesi
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    O isimden flaş yorum!

    O isimden flaş yorum!

    Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, mali genel kurulda üyelerin konuşmalarına cevap verdi.

    Başkan adaylığını açıklayan Ali Koç'un konuşmasını memnuniyetle karşıladıklarını anlatan Mosturoğlu, "Başkan adayı olacaktır. Oktay Uludoğan kardeşim de önümüzdeki dönemlerde aday olacağını söyledi. Benim oyum onadır. Fenerbahçe'ye kim seçilirse seçilsin hizmet eder." diye konuştu.

    1. 03 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:50
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