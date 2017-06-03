O isimden flaş yorum!

Başkan adaylığını açıklayan Ali Koç'un konuşmasını memnuniyetle karşıladıklarını anlatan Mosturoğlu, "Başkan adayı olacaktır. Oktay Uludoğan kardeşim de önümüzdeki dönemlerde aday olacağını söyledi. Benim oyum onadır. Fenerbahçe'ye kim seçilirse seçilsin hizmet eder." diye konuştu.



