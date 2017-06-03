O isimden flaş yorum!
Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, mali genel kurulda üyelerin konuşmalarına cevap verdi.
Başkan adaylığını açıklayan Ali Koç'un konuşmasını memnuniyetle karşıladıklarını anlatan Mosturoğlu, "Başkan adayı olacaktır. Oktay Uludoğan kardeşim de önümüzdeki dönemlerde aday olacağını söyledi. Benim oyum onadır. Fenerbahçe'ye kim seçilirse seçilsin hizmet eder." diye konuştu.
- 03 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:50
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Galatasaray'da yaprak dökümü
Toplam 1
Yorum
metinn 2 senedir yatarak parayi cukka ediyor isede enaz sabri kadar cehdjo kadar semih kadar hakan balta kadar hatta daha fazlada katki yapmsitir.
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Aziz Yıldırım: Pazartesi günü açıklayacağız
Toplam 8
Yorum
fb aykut - aziz yönetimi başarı getirebilir, ama aykut - ali koç yönetimi daha büyük başarılar getirecektir.
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Arena gitti Park geldi!
Toplam 1
Yorum
Bence Ben Arena Isimini Daha Fazla Begeniyordum
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