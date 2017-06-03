 ''Lyon’da kalırsan işin zor!'' – Fotomaç – 03 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Haziran 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    ''Lyon’da kalırsan işin zor!''

    ''Lyon’da kalırsan işin zor!''

    F.Bahçeliler, 'nın durumunu çok merak ediyor.

    Transferi gerçekleşmiş gibi görünürken olayın seyri değişmiş, Fransız yıldızın sarı-lacivertli formayı giyme ihtimali azalmıştı. Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas'un, kadroda kesinlikle istemediği 32 yaşındaki oyuncuyla bir görüşme daha yaparak Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmesini istediği, kalması halinde kendisi için Lyon'da işlerin zor olacağını anlattığı öğrenildi. 'da düğümün önümüzdeki hafta çözüleceği belirtildi.
    1. 03 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''Lyon’da kalırsan işin zor!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.