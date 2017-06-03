Koptu geliyor!
Fenerbahçe’nin başına geçmesi beklenen teknik direktör Aykut Kocaman, önümüzdeki sezon takımın başında olmayacağını resmen Konyaspor yönetimine bildirdi.
BUGÜN AÇIKLAYACAK
Advocaat'ın ayrılık haberlerinin çıktığı ilk günden itibaren adı Fenerbahçe ile anılan Aykut Kocaman, artık Kanarya için gün sayıyor. Başkan Aziz Yıldırım bgün yapılacak Mali Genel Kurul'da Aykut Kocaman'ı teknik direktörlüğe getirdiğini resmi olarak açıklaması bekleniyor.
TAZMİNATA KARŞI 2 GENÇ KONYA'YA
Aykut Kocaman, yeni sezonda kesin olarak Fenerbahçe'nin başında. Sarılacivertlilerin resmi açıklamayı ise yarın ya da pazartesi günü yapacağı öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın sözleşmesinde 500 bin euro tazminat maddesi var. Atiker Konyaspor bu parayı talep etmek yerine Fenerbahçe'den bazı genç isimleri kadrosuna katmak istiyor.
YEDİ İSİM VAR
Yeşil-beyazlıların ilgilendiği isimler Uygar Mert, Yiğithan Güveli, Caner Koca, Ramazan Civelek, Abdurrahman Canlı, Samed Karakoç, Erdi Şehit. Bu oyunculardan ikisi, büyük ihtimalle Konyasporlu olacak.
KUPADA TARİHE GEÇTİ
Konyaspor ile geçtiğimiz gün finalde Medipol Başakşehir'i yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Aykut Kocaman, 55. kez düzenlenen Türkiye Kupası'nda şampiyonluğu en fazla kazanan 3 teknik adamdan biri olarak tarihe geçti. Fenerbahçe'nin başında 2012 ve 2013 yıllarında Türkiye Kupası'nı kazanan ve sarı-lacivertlilerin 29 yıllık kupa özlemini dindiren Kocaman, 3. defa kupa mutluluğunu Atiker Konyaspor'la yaşadı. Kocaman, elde ettiği bu son başarıyla kupayı daha önce üçer defayla en fazla kazanan efsane teknik direktörler Ahmet Suat Özyazıcı ile Gündüz Kılıç'ı yakaladı.
KONYA'DAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Konyaspor yönetimi de dün akşam çıkan haberlerin ardından bir açıklama yaparak Kocaman'ın ayrılık kararını doğruladı. Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Aykut Kocaman akşam saatlerinde futbol komitemizle bir araya geldi. Başkanımız Ahmet Şan'ın day er aldığı görüşmede sayın hocamız Aykut Kocaman, komitemizden izin istediğini beyan etti. Futbol komitemiz bu görüşmenin ardından yarın (bugün) yönetim kurulunun toplanmasını ve konunun değerlendirilmesini kararlaştırdı. Yarınki toplantının ardından teknik direktörümüzle ilgili alınacak karar kamuoyuyla paylaşılacak" ifadeleri kullanıldı.
- 03 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:27
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Selçuk İnan'dan Osmaniye İstiklal Spor Kulübü'ne ziyaret
Toplam 5
Yorum
Aslan SENEDE SENDE 3-4 MILYON EURO KAZAN SENDE HUZUR BOZMAZSIN TOP OYNASIN MELO GIBI OLSUN
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Lukas Podolski veda etti
Toplam 3
Yorum
Aslan EN COK TÜRK TARAFTARI OLAN TAKIMDA FORMA GIYDIGIN ICIN BIZLERI MUTLU ETTIN BIZDEN SONRAKI FUTOL YASAMNDA MUTLULUKLAR
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Vodafone Stadı uğurlu geldi!
Toplam 10
Yorum
bence Sen herkesi kendiniz gibi görme şaibe ve dalavere sizin işiniz yıllarca o şekilde ''büyük'' oldunuz başımıza
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