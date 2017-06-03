Gol atamayan Şen kara listede

Pereira ile 5 gol, 5 asist yapan Volkan Şen, Advocaat'la büyük düşüş yaşadı.

F.Bahçe'de en az 20 maça çıkıp gol atamayan 3 futbolcudan birisi olan 29 yaşındaki kanat, sadece 4 asist yaptı. Hollandalı çalıştırıcı da giderayak raporunda 4-3- 3'ün kanadında oynayan bir oyuncunun en az 5 gol atması gerektiğini vurgulayıp, Şen'i eleştirdi. Yönetimin de uygun talip çıkarsa Şen'le yolları ayırmaya karar verdiği öğrenildi.