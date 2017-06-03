 Gol atamayan Şen kara listede – Fotomaç – 03 Haziran 2017
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    03 Haziran 2017, Cumartesi
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    Gol atamayan Şen kara listede

    Gol atamayan Şen kara listede

    Pereira ile 5 gol, 5 asist yapan , Advocaat'la büyük düşüş yaşadı.

    F.Bahçe'de en az 20 maça çıkıp gol atamayan 3 futbolcudan birisi olan 29 yaşındaki kanat, sadece 4 asist yaptı. Hollandalı çalıştırıcı da giderayak raporunda 4-3- 3'ün kanadında oynayan bir oyuncunun en az 5 gol atması gerektiğini vurgulayıp, Şen'i eleştirdi. Yönetimin de uygun talip çıkarsa Şen'le yolları ayırmaya karar verdiği öğrenildi.
    1. 03 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:01
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