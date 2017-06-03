 Fenerbahçe'ye büyük müjde! – Fotomaç – 03 Haziran 2017
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    03 Haziran 2017, Cumartesi
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    Fenerbahçe'ye büyük müjde!

    Fenerbahçe'ye büyük müjde!

    Fenerbahçe, Basketbolda Doğuş Grubu ile birlikte hareket edecek.

    Başkan Aziz Yıldırım mali genel kurulda yaptığı açıklamada basketbol şubesinin Ülker Grubu ile yaptığı gibi bir anlaşmayı hayata geçireceklerini ve bu anlaşmanın 3 yıllık olduğunu söyledi.

    Herkes 'Tesadüf' lafıma takıldı

    Galatasaray UEFA Kupası'nı kazandığı zaman 'tesadüf" lagını herkesin farklı yere çektiğini ifade eden Aziz Yıldırım yanlış anlaşıldığını söyledi ve
    "Kazanılan bir başarıyı, kupayı kimse görmemezlikten gelemez" dedi.

    1. 03 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:47
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