Fenerbahçe'ye büyük müjde!
Fenerbahçe, Basketbolda Doğuş Grubu ile birlikte hareket edecek.
Başkan Aziz Yıldırım mali genel kurulda yaptığı açıklamada basketbol şubesinin Ülker Grubu ile yaptığı gibi bir anlaşmayı hayata geçireceklerini ve bu anlaşmanın 3 yıllık olduğunu söyledi.
Herkes 'Tesadüf' lafıma takıldı
Galatasaray UEFA Kupası'nı kazandığı zaman 'tesadüf" lagını herkesin farklı yere çektiğini ifade eden Aziz Yıldırım yanlış anlaşıldığını söyledi ve
"Kazanılan bir başarıyı, kupayı kimse görmemezlikten gelemez" dedi.
- 03 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:47
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Chiriches bitti bitiyor
Toplam 1
Yorum
baris bize saglam kapi gibi defans lazim bize adam gibi adam futbola ac futbolcu lazim artik bu buyuklugumuzu gosterme zamani ?
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Aziz Yıldırım hakkında flaş karar!
Toplam 8
Yorum
HUKUKÇU Bu kararı veren sayın Savcımızı buradan HSYK ya şikayet ediyoruz...
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F.Bahçe, 5 kadın voleybolcu ile devam etmeyecek
Toplam 2
Yorum
semih fener de sizleri paspas edip duruyor...o kadar olsun artık...
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