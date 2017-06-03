Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!
Süper Lig'in 34. haftasında Adanaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu.
İşte Fenerbahçe'nin Adanaspor karşısındaki ilk 11'i; Volkan, İsmail, Kjaer, Yiğithan, Hasan Ali, Aatıf, Josef, Mehmet Topal, Alper, Lens, Sow
- 03 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:36
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Chiriches bitti bitiyor
Toplam 15
Yorum
Gs Kayserili stoper Mabiala boyu 1.89 her maç bize kafayla gol atıyor.Sözleşmesi bitmiş..Bari bedavaya onu alın.500 bin fazla maaş vermeyin
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Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!
Toplam 2
Yorum
kadonaliz kadroyu aykut kurmuştur kesin koşun yeterki koşun tesadüf bi golle galip geliriz belki felsefi ile dünya futboluna hakim arkadaş nasıl olsa
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Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!
Toplam 2
Yorum
fenerbahçeli Golüde advocat atar artık
Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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