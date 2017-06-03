 Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu! – Fotomaç – 03 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Haziran 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!

    Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!

    Süper Lig'in 34. haftasında Adanaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu.

    İşte Fenerbahçe'nin Adanaspor karşısındaki ilk 11'i; Volkan, İsmail, Kjaer, Yiğithan, Hasan Ali, Aatıf, Josef, Mehmet Topal, Alper, Lens, Sow

    1. 03 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:36
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.