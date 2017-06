Galatasaray maçının ardından Konyaspor’daki görevi tamamlanan ve önümüzdeki sezon Fenerbahçe’nin başında olacak olan Aykut Kocaman, basın toplantısında, “Fenerbahçe’de eksik olan kupalar var. Hedefimiz bunları tamamlamak” dedi.

Galatasaray maçının ardından düzenlenen basın toplantısında öncelikle oyunu değerlendiren Aykut Kocaman, "Maçın kendisi biraz araç gibi görünüyor. Maçın etrafı daha tatlı sanki. 3.'lük 4.'lük ve Avrupa'da 1 tur avantaj sağlamak için Galatasaray'ın mutlaka kazanması gerekiyordu. Maçın ana fikri buydu. Çarşamba günü çok istediğimiz, sezonun ikinci yarısında tamamen odaklandığımız Ziraat Türkiye Kupası'ndan zaferle ayrıldıktan sonra, üstelik 120 dakikalık bir mücadeleden sonra, bu maç motivasyon açısından da, enerji açısından da çok sağlıklı görünmüyordu. Galatasaray'ın son haftalardaki sert ve agresif oyununu düşündük ama tam tersi oldu. İlk yarıda beklediğimiz üzerinde geçen bir ilk yarı oldu. Ama maçın 65, 70. dakikasından sonra yorgunluk başladı ve Galatasaray'ın atakları da başladı. Özellikle Serkan'ın kurtarışları var. Galatasaray'ı tebrik ediyorum" diye konuştu.



"Sezon başında da talep vardı ama gidemezdim"

Henüz Fenerbahçe'ye imza atmadığını söyleyen Kocaman, "Bu nedenle özenli konuşacağım. Konyaspor Kulübü'ne anlayışından dolayı teşekkür ederim. Bu işler çok kolay değil. Benim talebim olmuştu ayrılmak için. Konya şehrine şükranlarımı ve teşekkürlerimi iletiyorum. Başladığımız günden bu ana kadarki süreç hem şehirden gelen elektrik, hem stattaki taraftarlardan büyük bir sevgi ve saygı gördük. Yapabileceğimiz her şeyi yapmaya çalıştık. Karşılıklı bir alışveriş vardı ve bu maddi anlamda değildi. Elimizden geleni yaptık, şehir de her şeyi verdi. Böyle bir talebim oldu ve anlayışla karşıladılar. Fenerbahçe'nin de böyle bir talebi var. Sezon başında da böyle bir talepte bulunmuştu Fenerbahçe ancak ligin başlamasına 1 hafta kala, her şeyin üzerimize kurulu olduğu bir kulübe 'Hadi eyvallah' diyemezdik. Bugün yine bir talep var ve eğer çok büyük bir aksilik olmazsa buradayım. Fenerbahçe'deki bu talep, ayrıca benim için bir mecburiyet gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.



"Kazanılacak kupalar var"

Fenerbahçe'nin eksik olan kupalarının olduğunu söyleyen Kocaman, "Ayrıldığım günden bugüne kadarki süreçte olumlu şeyler olduğu gibi olumsuzluklar biraz daha fazla görünüyor. Basketbol takımının, voleybol takımının dünya çapında başarılı sporcular çıkarabildiği bir kulüpte, futbol takımının da bugüne kadar yaptıklarının daha iyisini yapabileceğini düşünüyorum. Özellikle süreklilik anlamında yapılacak şeyleri görüyorum ve bunun potansiyelinin olduğunu da görüyorum. Süreklilikle birlikte kazanılacak kupalar olduğunu düşünüyorum. Sadece bana kalan şeyler olmaz. Umarım başarmayı da başarırız" diyerek sözlerini noktaladı.