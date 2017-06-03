"Fenerbahçe’de eksik olan kupalar var"
Galatasaray maçının ardından Konyaspor’daki görevi tamamlanan ve önümüzdeki sezon Fenerbahçe’nin başında olacak olan Aykut Kocaman, basın toplantısında, “Fenerbahçe’de eksik olan kupalar var. Hedefimiz bunları tamamlamak” dedi.
"Sezon başında da talep vardı ama gidemezdim"
Henüz Fenerbahçe'ye imza atmadığını söyleyen Kocaman, "Bu nedenle özenli konuşacağım. Konyaspor Kulübü'ne anlayışından dolayı teşekkür ederim. Bu işler çok kolay değil. Benim talebim olmuştu ayrılmak için. Konya şehrine şükranlarımı ve teşekkürlerimi iletiyorum. Başladığımız günden bu ana kadarki süreç hem şehirden gelen elektrik, hem stattaki taraftarlardan büyük bir sevgi ve saygı gördük. Yapabileceğimiz her şeyi yapmaya çalıştık. Karşılıklı bir alışveriş vardı ve bu maddi anlamda değildi. Elimizden geleni yaptık, şehir de her şeyi verdi. Böyle bir talebim oldu ve anlayışla karşıladılar. Fenerbahçe'nin de böyle bir talebi var. Sezon başında da böyle bir talepte bulunmuştu Fenerbahçe ancak ligin başlamasına 1 hafta kala, her şeyin üzerimize kurulu olduğu bir kulübe 'Hadi eyvallah' diyemezdik. Bugün yine bir talep var ve eğer çok büyük bir aksilik olmazsa buradayım. Fenerbahçe'deki bu talep, ayrıca benim için bir mecburiyet gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.
"Kazanılacak kupalar var"
Fenerbahçe'nin eksik olan kupalarının olduğunu söyleyen Kocaman, "Ayrıldığım günden bugüne kadarki süreçte olumlu şeyler olduğu gibi olumsuzluklar biraz daha fazla görünüyor. Basketbol takımının, voleybol takımının dünya çapında başarılı sporcular çıkarabildiği bir kulüpte, futbol takımının da bugüne kadar yaptıklarının daha iyisini yapabileceğini düşünüyorum. Özellikle süreklilik anlamında yapılacak şeyleri görüyorum ve bunun potansiyelinin olduğunu da görüyorum. Süreklilikle birlikte kazanılacak kupalar olduğunu düşünüyorum. Sadece bana kalan şeyler olmaz. Umarım başarmayı da başarırız" diyerek sözlerini noktaladı.
- 03 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:06
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Arena gitti Park geldi!
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Bence Arena Spartacus Gladiator
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Arena gitti Park geldi!
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Feda Veliyev Ben Azerbaycandan Beşiktaşı Seve Seve İzliyorum Kalbimin Sahibi Beşiktaş
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Aziz Yıldırım'dan belgeli Quaresma cevabı!
Toplam 9
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Serhat Bu konu üç ay öncenin konusuydu hem fikret başkan hem de ouaresma gerekli cevabı vermişti Hatırlatalım bugün gündemi şampiyonluk kutlamaları
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