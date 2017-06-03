 Fenerbahçe yönetimi ibra edildi – Fotomaç – 03 Haziran 2017
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    03 Haziran 2017, Cumartesi
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    Fenerbahçe yönetimi ibra edildi

    Fenerbahçe yönetimi ibra edildi

    Fenerbahçe Kulübünün yıllık olağan mali ve idari genel kurulunda yönetim ve denetleme kurulu faaliyetleri, ayrı ayrı oy birliğiyle ibra edildi.

    Ülker Sports Arena'da gerçekleştirilen genel kurulda, yönetim ve denetleme kurulu faaliyetleri, ayrı ayrı üyelerin oylarına sunuldu. Genel kurul üyeleri, oy birliğiyle yönetim ve denetleme kurulu faaliyetlerini ibra ederken, 2017 yılı bütçesi 394 milyon 910 bin lira olarak kabul edildi.

    Genel kurul üyeleri ayrıca, kulüp için gerekli görülen her türlü gayrimenkul yatırımlarının yapılması, gayrimenkul alınması, satılması, satın alma için her türlü kredinin temini, buna ilişkin işlemlerin ifası, kurulmuş şirketlere ortak olunması, gayrimenkul yatırım ortaklıklarının kurulması hususunda yönetim kuruluna yetki verdi.

    1. 03 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:48
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