''F.Bahçe'ye gitmek üzere izin istemiştir''
Atiker Konyaspor, Aykut Kocaman ile yolların ayrıldığını açıkladı.
İşte Konyaspor Kulübü'nden yapılan açıklama;
28 Ekim 2014'ten bu yana beraber çalıştığımız teknik direktörümüz Aykut Kocaman dün futbol komitemizle bir araya gelerek Fenerbahçe Kulübüne gitmek üzere izin istemiştir.
Futbol komitemiz konuyu bugün toplanan yönetim kurulumuza götürmüş ve dün gerçekleşen görüşmenin detayları ele alınmıştır. Yönetim Kurulumuz hocamızın bu talebini anlayışla karşılamıştır.
Bilindiği üzere sayın hocamızın 2018'e kadar kulübümüzle sözleşmesi bulunmaktadır. Yönetim Kurulumuz ve camiamız bu süreçte kendisinin uzun yıllar Konyaspor'da görev yapması yönünde irade koymuştur. Fakat hocamızın ayrılma konusunda ısrarı üzerine böyle bir karar alınmıştır.
Kendisine, şehrimize yaşattığı bu gurur ve üstün başarı için teşekkür ediyoruz. Hocamıza yeni görevinde ve hayatında başarı, sağlık, mutluluk diliyoruz.
- 03 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:11
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Arena gitti Park geldi!
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Bence Arena Spartacus Gladiator
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Arena gitti Park geldi!
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Feda Veliyev Ben Azerbaycandan Beşiktaşı Seve Seve İzliyorum Kalbimin Sahibi Beşiktaş
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Aziz Yıldırım'dan belgeli Quaresma cevabı!
Toplam 9
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Serhat Bu konu üç ay öncenin konusuydu hem fikret başkan hem de ouaresma gerekli cevabı vermişti Hatırlatalım bugün gündemi şampiyonluk kutlamaları
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