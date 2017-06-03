 ''F.Bahçe onu alırsa büyük iş yapar" – Fotomaç – 03 Haziran 2017
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    03 Haziran 2017, Cumartesi
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    ''F.Bahçe onu alırsa büyük iş yapar"

    ''F.Bahçe onu alırsa büyük iş yapar"

    Fernandao ile takası gündeme gelen Trabzonsporlu , sosyal medyadan Fenerbahçelilere mavi boncuk gönderiyor.

    Yusuf ile 'yi böylesine yaklaştıran ise yeni sezonda çubuklu formayı giyecek olan Mehmet Ekici'den başkası değil... Ekici'nin Yusuf için kullandığı, "Çok iyi bir futbolcu ama değeri anlaşılamıyor. Fenerbahçe onu alırsa büyük iş yapar" şeklindeki sözler, Fenerbahçe'yi için ısrarcı kılan etkenlerden biri.
    1. 03 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:14
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