"Daha iyisi olamazdı"

İşte Volkan Demirel'in açıklamaları; Onunla çalışmak benim ve tkaım arkadaşlarım adına çok zevkliydi. Aykut hocadan başkasıda şu durumda daha iyi si olmazdı. Aykut hocanın gelmesine sevindiğimi ve taraftar desteğiyle her türlü işi yapabileceğini ve her başarıyı alabileceğine inanıyorum.

Kaleci transferi illa ki yapılacaktır. Ben neden geldi neden gitti diyen bir adam değilim. Kim gelirse gelsin forma için mücadele ederiz. Benim sözleşmeme gelince benim sözleşmem teferrüattır ve hiç bir zaman para konuşmamışımdır. Büyüklerim her zaman benim düşüncemden daha iyi bana yaklaşmıştır. Sezon bitmesini bekledik bana derlerse gel imzala zaten gönülden imzalıyım. Seve seve imzalarım benim için hiç sıkıntı yok.