"Daha iyisi olamazdı"
Fenerbahçe'nin deplasmanda Adanaspor'u 3-1 mağlup ettiği mücadele sonrasında Sarı lacivertli ekibin kalecisi Volkan Demirel, hem mücadeleyi değerlendirdi hem de Fenerbahçe ile anlaştığını açıklayan Aykut Kocaman hakkında açıklamalarda bulundu.
İşte Volkan Demirel'in açıklamaları; Onunla çalışmak benim ve tkaım arkadaşlarım adına çok zevkliydi. Aykut hocadan başkasıda şu durumda daha iyi si olmazdı. Aykut hocanın gelmesine sevindiğimi ve taraftar desteğiyle her türlü işi yapabileceğini ve her başarıyı alabileceğine inanıyorum.
Kaleci transferi illa ki yapılacaktır. Ben neden geldi neden gitti diyen bir adam değilim. Kim gelirse gelsin forma için mücadele ederiz. Benim sözleşmeme gelince benim sözleşmem teferrüattır ve hiç bir zaman para konuşmamışımdır. Büyüklerim her zaman benim düşüncemden daha iyi bana yaklaşmıştır. Sezon bitmesini bekledik bana derlerse gel imzala zaten gönülden imzalıyım. Seve seve imzalarım benim için hiç sıkıntı yok.
- 03 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:01
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Arena gitti Park geldi!
Toplam 3
Yorum
Bence Arena Spartacus Gladiator
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Arena gitti Park geldi!
Toplam 3
Yorum
Feda Veliyev Ben Azerbaycandan Beşiktaşı Seve Seve İzliyorum Kalbimin Sahibi Beşiktaş
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Aziz Yıldırım'dan belgeli Quaresma cevabı!
Toplam 9
Yorum
Serhat Bu konu üç ay öncenin konusuydu hem fikret başkan hem de ouaresma gerekli cevabı vermişti Hatırlatalım bugün gündemi şampiyonluk kutlamaları
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