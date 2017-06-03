Aziz Yıldırım'dan UEFA Kupası yorumu
Aziz Yıldırım Galatasaray'ın kazandığı UEFA Kupası için yorum yaptı: Galatasaray UEFA'yı kazandığında herkes 'tesadüf' lafına takıldı. Kazanılmış kupayı inkar etmek olamaz.
Aziz Yıldırım, yıllar önce "tesadüf" dediği Galatasaray'ın UEFA kupası başarısına açıklık getirdi. Yıldırım, söylediği sözlerin yanlış yere çekildiğini belirterek, basketbolda kazanılan Euroleague şampiyonluğunu örnek göstererek açıkladı. Yıldırım'ın sözleri şu şekilde;
"Basketbolda dünyada iki büyük organizasyon var, biri NBA, diğeri de Euroleague. Euroleague'in kuruluş amaçlarından birisi de Avrupa'da NBA havası yaratmaktır. Avrupa'daki Şampiyonlar Ligi'nin değeri neyse, basketbolda da Eurolague'in değeri odur, bizim bakış açımız odur ve Fenerbahçe de bu kupayı almıştır. Bundan yıllar önce bunu hayal edemezdik. Galatasaray, UEFA Kupası'nı aldığı zaman tesadüf dedim ama herkes yanlış yere çektik. Kazanılmış bir kupa tesadüf olamaz ama bunu sürekli hale getirmek lazım, ben o zaman da bunu dedim, şimdi de bunu diyorum. Fenerbahçe bir sistem kurdu ve onu devam ettiriyor."
- 03 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:26
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Chiriches bitti bitiyor
Toplam 1
Yorum
baris bize saglam kapi gibi defans lazim bize adam gibi adam futbola ac futbolcu lazim artik bu buyuklugumuzu gosterme zamani ?
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Aziz Yıldırım hakkında flaş karar!
Toplam 8
Yorum
HUKUKÇU Bu kararı veren sayın Savcımızı buradan HSYK ya şikayet ediyoruz...
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F.Bahçe, 5 kadın voleybolcu ile devam etmeyecek
Toplam 2
Yorum
semih fener de sizleri paspas edip duruyor...o kadar olsun artık...
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