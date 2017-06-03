Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, şu ana kadar yapılan transferler ve teknik adam konusunda açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, şu ana kadar yapılan transferler ve teknik adam konusunda açıklamalarda bulundu.
Şu ana kadar yapılan transfer çalışmaları hakkında konuşan Aziz Yıldırım, "Futbol takımına Mayıs ayında transfer yapacağımızı söyledik, yaptık. Mecbur muyum transferleri açıklamaya. Dört futbolcu ile anlaştık, önümüzdeki hafta açıklarız. Bugünkü neticeye göre de oyuncular gelecek. Antrenör konusunda da üç teknik adamla görüşüyoruz. Aykut Kocaman'ın ismi geçiyor, adam daha gelmeden Aykut Kocaman gelmesin. Ya kardeşim sen kimsin de Aykut Kocaman gelmesin diyorsun. Bizdeki basın, kahvedeki normal insanlara döndü" şeklinde konuştu.
- 03 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:20
-
Chiriches bitti bitiyor
Toplam 1
Yorum
baris bize saglam kapi gibi defans lazim bize adam gibi adam futbola ac futbolcu lazim artik bu buyuklugumuzu gosterme zamani ?
-
Aziz Yıldırım hakkında flaş karar!
Toplam 8
Yorum
HUKUKÇU Bu kararı veren sayın Savcımızı buradan HSYK ya şikayet ediyoruz...
-
F.Bahçe, 5 kadın voleybolcu ile devam etmeyecek
Toplam 2
Yorum
semih fener de sizleri paspas edip duruyor...o kadar olsun artık...
Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.