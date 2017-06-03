Aziz Yıldırım'dan flaş Lens açıklaması

Aziz Yıldırım'ın gündeme damgasını vuran açıklamaları şu şekilde;

'Fikret Orman'a sert bir cevap vermek istemiyorum'



Fikret Orman'ın sözleri çok enteresan. Sert bir konuşma yapmayacağım. Her şeye bir cevap vermeye kalksam, kavga çıkar. Futbolda başarısız olmamızın nedeni Türkiye Futbol Federasyonu. Haklarında bir şey söylüyorsun, 8 ay ceza. Fikret Orman kendi kendiyle çelişiyor. Euroleague'de TOP 16'ya kaldıkları zaman, başarılı bir kadroları olduğunu söylemişti. 2 yıl önce bu kupayı kazanacak kadroları olduğunu söylemişti. Sayın başkan ne söylediğinin farkında değil. Bizim Euroleague şampiyonluğumuz, Beşiktaş'ın şampiyonluğunu ezdi. Konu bu. Bayrağı astık, bayrağı yaktılar. Gelin siz de asın. Fikret Orman'da Fenerbahçe kompleksi olduğunu ifade eden Yıldırım, "Van Persie, Beşiktaş'a gidecekmiş, Fenerbahçe'ye gelmiş. Ya bırakın kardeşim gitsin Beşiktaş'a, neden başımıza iş çıkartıyorsunuz. Bizden Beşiktaş'a oyuncular gitti, biz konuşmuyoruz ama Fikret Orman'ın ağzında sürekli bir Fenerbahçe var, bu kadar Fenerbahçe kompleksine girmeyin. Rica ediyorum, Fenerbahçe ile fazla ilgilenme ve söylediğin sözlere dikkat et. Euroleague hırsız diyor, bu devlet Euroleague'i buraya getirdi, devlet Euroleague'in hırsız olduğunu bilse buraya getirir mi? Fikret Orman Fenerbahçe'nin Euroleague şampiyonluğunun altında ezildi."dedi.

"Lens Beşiktaş'a gidebilir"



Beşiktaş'ın Lens'i transfer etmek istemesi hakkında da konuşan Yıldırım, "Lens'i geçen sezon aldık, getirdik ve bu sezon sonunda da kendisine bir teklif yapacağımızı söyledim. Dün de Lens'i çağırdım ve konuştum, pazartesi günü de resmi teklif yapacağız, ortak bir noktada bulaşabiliriz. Beşiktaş'a gidecekmiş, öyle diyorlar. Lens, Beşiktaş'a da gidebilir.