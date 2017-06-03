Aziz Yıldırım'dan belgeli Quaresma cevabı!
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Ricardo Quaresma'nın Fenerbahçe'ye transfer olmak istediğini bu kez belgeli bir şekilde açıkladı.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın "Aziz Yıldırım bir belgeden, tekliften bahsediyor, göstersin de görelim" şeklindeki daveti üzerine Aziz Yıldırım, mali genel kurulda Quaresma'nın avukatının idari menajer Hasan Çetinkaya'ya gönderdiği e-mailin çıktısını gösterdi.
Başkan Aziz Yıldırım, Beşiktaşlı Quaresma'nın Fenerbahçe'ye gelmek için menajerleri vasıtasıyla teklif ilettiğini söylerken şu ayrıntıları verdi:
"Gelelim Quaresma konusuna. Sızmamasını çok istedim. Ama avukatının bize gönderdiği sözleşme detayları var. Eğer Fikret Orman bu belgeyi istiyorsa, kulübü arasın, kendisine kopyasını gönderelim. Beşiktaş'ın bir de duruş meselesi var. Bir efendi oluyorlar, bir feda diyorlar... Quaresma'nın avukatının Hasan Çetinkaya'ya yazdığı mail (gösteriyor). 26 Aralık 2016 Pazartesi, 2 yıl kontrat, 1 yılı opsiyonlu, sezonluk 3.5 milyon euroluk net. Bonservis bedeli olmadığı için 2 milyon euro imza parası, 1 ile 1.5 milyon Euro arasında komisyon. Belge burada, söyledim sözün arkasındayım. Bu belgeyi de Fikret Orman istiyorsa, bu belgeyi ona gönderelim" şeklinde konuştu.
Portekizli yıldız, aylar önce yaptığı açıklamada "Fenerbahçe'ye gelmek için haber yolladı" diyen Aziz Yıldırım'a gönderme yaptı.
Quaresma, "Beşiktaş'tan ayrılmayacağım. F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım partimize davetlidir. İsterse şampiyonluk kutlamamıza katılabilir'' dedi.
- 03 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:33
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Chiriches bitti bitiyor
Toplam 1
Yorum
baris bize saglam kapi gibi defans lazim bize adam gibi adam futbola ac futbolcu lazim artik bu buyuklugumuzu gosterme zamani ?
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Aziz Yıldırım hakkında flaş karar!
Toplam 8
Yorum
HUKUKÇU Bu kararı veren sayın Savcımızı buradan HSYK ya şikayet ediyoruz...
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F.Bahçe, 5 kadın voleybolcu ile devam etmeyecek
Toplam 2
Yorum
semih fener de sizleri paspas edip duruyor...o kadar olsun artık...
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