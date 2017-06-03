 Aziz Yıldırım: Pazartesi günü açıklayacağız – Fotomaç – 03 Haziran 2017
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    03 Haziran 2017, Cumartesi
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    Aziz Yıldırım: Pazartesi günü açıklayacağız

    Aziz Yıldırım: Pazartesi günü açıklayacağız

    Fenerbahçe Mali Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktörüyle ilgili açıklamada bulundu ve "3 teknik direktörle görüşme yapıyoruz. Pazartesi günü son kararı açıklayacağız" dedi.

    1. 03 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:49
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