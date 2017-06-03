Aziz Yıldırım: Pazartesi günü açıklayacağız
Fenerbahçe Mali Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktörüyle ilgili açıklamada bulundu ve "3 teknik direktörle görüşme yapıyoruz. Pazartesi günü son kararı açıklayacağız" dedi.
- 03 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:49
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Chiriches bitti bitiyor
Toplam 1
Yorum
baris bize saglam kapi gibi defans lazim bize adam gibi adam futbola ac futbolcu lazim artik bu buyuklugumuzu gosterme zamani ?
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Aziz Yıldırım hakkında flaş karar!
Toplam 8
Yorum
HUKUKÇU Bu kararı veren sayın Savcımızı buradan HSYK ya şikayet ediyoruz...
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F.Bahçe, 5 kadın voleybolcu ile devam etmeyecek
Toplam 2
Yorum
semih fener de sizleri paspas edip duruyor...o kadar olsun artık...
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