 Aziz Yıldırım hakkında flaş karar! – Fotomaç – 03 Haziran 2017
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    03 Haziran 2017, Cumartesi
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    hakkında flaş karar!

    Aziz Yıldırım hakkında flaş karar!

    F.Bahçe Başkanı hakkında, Kadınlar Basketbol Play Off finali serisinde oynanan Yakın Doğu Üniversitesi maçında rakip kulübün başkanı Işık Eyigüngör'e fiili saldırıda bulunduğu gerekçesi verilen 1 yıllık seyirden men cezası, Yıldırım'ın avukatlarının itirazı üzerine kaldırıldı.

    6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Yasa'ya göre ceza alan Yıldırım hakkında yapılan başvuruyu değerlendiren İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Bürosu, verilen 1 yıllık seyirden men cezasını kaldırdı. Savcılık ayrıca, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Şube'ye yazı yazarak bu cezanın kaldırıldığını bildirdi.

    1. 03 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:09
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