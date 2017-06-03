Aziz Yıldırım hakkında flaş karar!
F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım hakkında, Kadınlar Basketbol Play Off finali serisinde oynanan Yakın Doğu Üniversitesi maçında rakip kulübün başkanı Işık Eyigüngör'e fiili saldırıda bulunduğu gerekçesi verilen 1 yıllık seyirden men cezası, Yıldırım'ın avukatlarının itirazı üzerine kaldırıldı.
6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Yasa'ya göre ceza alan Yıldırım hakkında yapılan başvuruyu değerlendiren İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Bürosu, verilen 1 yıllık seyirden men cezasını kaldırdı. Savcılık ayrıca, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Şube'ye yazı yazarak bu cezanın kaldırıldığını bildirdi.
- 03 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:09
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Selçuk İnan'dan Osmaniye İstiklal Spor Kulübü'ne ziyaret
Toplam 5
Yorum
Aslan SENEDE SENDE 3-4 MILYON EURO KAZAN SENDE HUZUR BOZMAZSIN TOP OYNASIN MELO GIBI OLSUN
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Toplam 3
Yorum
Aslan EN COK TÜRK TARAFTARI OLAN TAKIMDA FORMA GIYDIGIN ICIN BIZLERI MUTLU ETTIN BIZDEN SONRAKI FUTOL YASAMNDA MUTLULUKLAR
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Vodafone Stadı uğurlu geldi!
Toplam 10
Yorum
bence Sen herkesi kendiniz gibi görme şaibe ve dalavere sizin işiniz yıllarca o şekilde ''büyük'' oldunuz başımıza
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