Aziz Yıldırım hakkında flaş karar!

6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Yasa'ya göre ceza alan Yıldırım hakkında yapılan başvuruyu değerlendiren İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Bürosu, verilen 1 yıllık seyirden men cezasını kaldırdı. Savcılık ayrıca, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Şube'ye yazı yazarak bu cezanın kaldırıldığını bildirdi.