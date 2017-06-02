Fenerbahçe, sezonu Adana'da kapatacak

Süper Lig'de son haftaya 61 puan ve averajla 3. sırada giren sarı-lacivertli takım, sezonu, aynı puana sahip Galatasaray'ın önünde yer alıp bu sırada bitirmek için mücadele edecek.

Fenerbahçe sezonu 3. sırada tamamlarsa gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 2 ön eleme oynayacak ve ilk resmi maçını 27 Temmuz'da yapacak. Sarı-lacivertliler, ligi 4. bitirirse ön eleme sayısı 3'e çıkacak ve ilk resmi maçını 13 Temmuz'da oynayacak.

Ligden düşmesi kesinleşen Adanaspor ise taraftarı önündeki son Süper Lig maçından iyi bir sonuçla ayrılmayı hedefliyor.

Sarı-lacivertli takımda, sarı kart cezalısı Martin Skrtel ile sakat futbolcular Jose Fernandao ve Fabiano Ribeiro forma giyemeyecek.

Adanaspor ile Fenerbahçe arasında 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

- 44. randevu

Taraflar arasında 1971-1972 sezonunda başlayan rekabette, geride kalan 43 lig maçından 21'ini Fenerbahçe, 7'sini Adanaspor kazandı, 15 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin 73 golüne, turuncu-beyazlılar 33 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan karşılaşma 2-2 tamamlandı.

- Adana'da 13 yıl sonra karşılaşacaklar

Lige erken veda eden Adanaspor ile üçüncülük yarışı veren Fenerbahçe, Adana'da 13 yıl sonra birbirlerine rakip olacak.

İki ekip Adana'da en son 2003-2004 sezonunda karşılaştı. 27 Mart 2004 tarihinde yapılan müsabakada sarı-lacivertli ekip 2-1 galip geldi.

Taraflar arasında Adana'da yapılan 21 lig maçından 8'ini Fenerbahçe, 3'ünü ev sahibi ekip kazandı, 10 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Adana'da sarı-lacivertliler 30, turuncu-beyazlılar ise 18 gol attı.

- Farklı skorlu galibiyetler

Fenerbahçe, Adanaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 1998-1999 sezonunda evinde 6-0'la aldı.

Adanaspor ise Fenerbahçe karşısında aldığı 7 lig galibiyetinden 5'ini tek farklı skorlarla elde ederken, 1999-2000 sezonunda İstanbul'da 4-2, 2002-2003'te de Adana'da 3-1 galip geldi.

İki takım arasında en gollü maçlardan biri de 1980-1981 sezonunda Adana'da 3-3'le yaşandı.