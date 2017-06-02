Fenerbahçe kafilesini Adana'da 25 kişilik grup karşıladı
Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Adanaspor ile karşılaşmak üzere Adana’ya gelen Fenerbahçe kafilesini yaklaşık 25 kişilik grup karşıladı.
Adanaspor-Fenerbahçe maçı, yarın saat 17.00'de 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.
- 02 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:51
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Tudor, Titi’yi veto etti
Toplam 6
Yorum
austin ooo geçen yılki yorumlarda gelmeye başlamış cavanda şundan iyidr jasue bundan diye herşey aynı ya değişen bişey yok kafalar yerde hep..
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Van Persie biraz yalnız kalmalı
Toplam 10
Yorum
TCelcius Çok gülüyorum duruma hangi beşiktaş haberini açsam altında fenerli yorumu kendi kendilerini yiyorlar resmen:DAdamlar ne yapsın kendi sayfala
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Kocaman'la geliyor
Toplam 26
Yorum
zuhahahaha aykut fenerde 10 haftada kovulur gelse nolur gelmese nolur, fener ve galatanin ahi gitmis vahi kalmis, simdiki populer takim besiktas :)haha
Fenerbahçe kafilesini Adana'da 25 kişilik grup karşıladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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