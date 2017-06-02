Aziz Yıldırım hakkında flaş karar!
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım hakkında, Kadınlar Basketbol Play Off finali serisinde oynanan Yakın Doğu Üniversitesi maçında rakip kulübün başkanı Işık Eyigüngör'e fiili saldırıda bulunduğu gerekçesi verilen 1 yıllık seyirden men cezası, Yıldırım'ın avukatlarının itirazı üzerine kaldırıldı.
Fenerbahçe ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında oynanan Kadınlar Basketbol Play Off finali serisi maçında rakip kulübün başkanı Işık Eyigüngör'e fiili saldırıda bulunan Aziz Yıldırım, 1 yıl süre ile seyirden men edilmişti.
6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Yasa'nın 18 / 3. maddesi uyarınca 1 yıl seyirden men edilen Aziz Yıldırım'ın avukatları, karardan sonra İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak cezanın kaldırılması talebinde bulunmuştu.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Bürosu, Yıldırım'ın avukatlarının talebini dün karara bağladı. Savcılık, Yıldırım'a verilen 1 yıllık seyirden men cezasını kaldırdı. Savcılık ayrıca, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Şube'ye yazı yazarak bu cezanın kaldırıldığını bildirdi.
- 02 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:32
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Toplam 17
Yorum
T Beşiktaş'a borcu var desen neyse diyeceğim de adam alacaklı niye torpil geçsin!
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Toplam 4
Yorum
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Beşiktaş'tan flaş Lens açıklaması
Toplam 17
Yorum
1903 Kimi satıp ta alacaksın hala anlamıyorsunuz futbolcu satarak futbolcu alısın bu kurala uymasan şamp ve uefa kupasına katılamasın örnek gs.
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