 Aziz Yıldırım hakkında flaş karar! – Fotomaç – 02 Haziran 2017
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    02 Haziran 2017, Cuma
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    hakkında flaş karar!

    Aziz Yıldırım hakkında flaş karar!

    Başkanı hakkında, Kadınlar Basketbol Play Off finali serisinde oynanan Yakın Doğu Üniversitesi maçında rakip kulübün başkanı Işık Eyigüngör'e fiili saldırıda bulunduğu gerekçesi verilen 1 yıllık seyirden men cezası, Yıldırım'ın avukatlarının itirazı üzerine kaldırıldı.

    ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında oynanan Kadınlar Basketbol Play Off finali serisi maçında rakip kulübün başkanı Işık Eyigüngör'e fiili saldırıda bulunan , 1 yıl süre ile seyirden men edilmişti.

    6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Yasa'nın 18 / 3. maddesi uyarınca 1 yıl seyirden men edilen Aziz Yıldırım'ın avukatları, karardan sonra İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak cezanın kaldırılması talebinde bulunmuştu.

    İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Bürosu, Yıldırım'ın avukatlarının talebini dün karara bağladı. Savcılık, Yıldırım'a verilen 1 yıllık seyirden men cezasını kaldırdı. Savcılık ayrıca, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Şube'ye yazı yazarak bu cezanın kaldırıldığını bildirdi.

    1. 02 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 21:32
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