 Vitor: Benim hatam – Fotomaç – 01 Haziran 2017
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    01 Haziran 2017, Perşembe
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    Vitor: Benim hatam

    Vitor: Benim hatam
    F.Bahçe'den ayrıldıktan sonra gittiği 1860 Münih'i küme düşüren Vitor Pereira özür diledi. Play-out maçında 3. Lig ekibi Jahn Regensburg'a 1-1'in rövanşında 2-0 kaybeden Vitor, "Bu benim sorumluluğum. Malesef hedeflerime ulaşamayacak kadar kötüydüm" diyerek, görevi bırakacağını açıkladı. 1860, 24 yıl aradan sonra 3. Lig'e düştü.
    1. 01 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:07
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