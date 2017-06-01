 Van Persie ve Kjaer ifadeye! – Fotomaç – 01 Haziran 2017
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    01 Haziran 2017, Perşembe
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    ve ifadeye!

    Van Persie ve Kjaer ifadeye!
    ve Simon , kupadaki olaylı Beşiktaş maçı nedeniyle re'sen ifadeye çağrıldı. Persie, tribünlere 'dil çıkarma' hareketi, Kjaer ise Şenol Güneş'in boğazını sıkması nedeniyle ifade verecek. Savcının, Kjaer'e Şenol Güneş'ten şikayetçi olup olmadığını soracağı öğrenildi.
    1. 01 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:18
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