 Türkiye'nin en büyük başarısı – Fotomaç – 01 Haziran 2017
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    01 Haziran 2017, Perşembe
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    Türkiye'nin en büyük başarısı

    Türkiye'nin en büyük başarısı

    Beşiktaş Başkanı’nın sözlerine ’ın cevabı net oldu: Çıtayı yükseklere taşıdık. Başarımızı geçebilecek başarı, bir Türk kulübünün Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanması olacaktır.

    Fenerbahçe Başkanı , kulüp dergisinin haziran sayısında ses getirecek bir yazı kaleme aldı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, "Euroleague hırsızlık" sözlerine jet bir yanıt veren Yıldırım'ın öne çıkan ifadeleri şunlar: "Dürüstçe belirtmek isterim ki; Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın kazandığı Euroleague şampiyonluğunu, takımlarımızın kazandığı uluslararası başarılar içinde ayrı bir yere koyuyorum. Uzun vadeli planlama, sabır, çalışma ve emek harcanarak kazanılan bu kupa, Türk spor tarihinde kulüpler bazında elde edilen en büyük başarıdır."

    ONU DA BİZ BAŞARACAĞIZ
    "Ne mutlu bize ki bu başarıyı Türkiye'ye armağan etmek Fenerbahçe'ye nasip olmuştur. Böylece Fenerbahçe, sportif başarıda çıtayı çok yükseklere taşımıştır. Türk spor tarihinde artık elde edilen bu başarıyı geçebilecek tek başarı kıstası, bir Türk kulübünün futbolda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanması olacaktır. Eminim bir gün Fenerbahçe, taraftarının da gücü ile onu da başaracaktır."

    EUROLEAGUE'DEN ORMAN'A CEVAP
    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, "Euroleague hırsızlıktır" sözüne Euroleague Yönetimi'nden de cevap geldi. Euroleague İletişim Direktörü Kristjansson, Orman'ın bilmediği konularla ilgili yorum yaptığını belirtip, "Sayın Orman'ın sözlerinin aksine kulüpler şirketin çoğunluk hissedarlarıdır. Euroleague Basketbol, kulüplere aittir ve yalnızca kulüpler için çalışır" dedi.

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
    Aziz Yıldırım, yazısının bir kısmında Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a da teşekkür etti. Fenerbahçe'nin patronu, "Gerek mücadelemiz esnasında, gerek zaferi kazandıktan sonra bizleri arayan ve mesajlarını gönderen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a ve tebrik eden tüm devlet adamları ve siyasetçilere teşekkür ederim" diye konuştu.
    1. 01 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:17
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