Türkiye'nin en büyük başarısı
Beşiktaş Başkanı’nın sözlerine Aziz Yıldırım’ın cevabı net oldu: Çıtayı yükseklere taşıdık. Başarımızı geçebilecek başarı, bir Türk kulübünün Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanması olacaktır.
ONU DA BİZ BAŞARACAĞIZ
"Ne mutlu bize ki bu başarıyı Türkiye'ye armağan etmek Fenerbahçe'ye nasip olmuştur. Böylece Fenerbahçe, sportif başarıda çıtayı çok yükseklere taşımıştır. Türk spor tarihinde artık elde edilen bu başarıyı geçebilecek tek başarı kıstası, bir Türk kulübünün futbolda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanması olacaktır. Eminim bir gün Fenerbahçe, taraftarının da gücü ile onu da başaracaktır."
EUROLEAGUE'DEN ORMAN'A CEVAP
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, "Euroleague hırsızlıktır" sözüne Euroleague Yönetimi'nden de cevap geldi. Euroleague İletişim Direktörü Kristjansson, Orman'ın bilmediği konularla ilgili yorum yaptığını belirtip, "Sayın Orman'ın sözlerinin aksine kulüpler şirketin çoğunluk hissedarlarıdır. Euroleague Basketbol, kulüplere aittir ve yalnızca kulüpler için çalışır" dedi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Aziz Yıldırım, yazısının bir kısmında Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a da teşekkür etti. Fenerbahçe'nin patronu, "Gerek mücadelemiz esnasında, gerek zaferi kazandıktan sonra bizleri arayan ve mesajlarını gönderen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a ve tebrik eden tüm devlet adamları ve siyasetçilere teşekkür ederim" diye konuştu.
- 01 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:17
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Obradovic'ten Fikret Orman'a cevap!
Toplam 4
Yorum
BJK 1903 EVET FB KUPA ALSIN BASKETE SEVINSIN BJK SÜPERLIK SAMPIYON OLSUN FUTBOLDA SEVINELIM HADI AZIZ SIZI BÖYLE AVUTUR GINE ÜLKER DOGA EDIN SIZ :))
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Enes Ünal imzayı attı, formayı giydi!
Toplam 29
Yorum
ua sen o parayı verirsen zaten gelişmez sorun yinbe yönetimde
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Quaresma: Fenerbahçe başkanı gelmek isterse...
Toplam 25
Yorum
... belge var deyip gösteremeyen ...kendisini zor durumda birakan masalciyami saygi duyacakmis!!?hadi len hadi..
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