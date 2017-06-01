Son iddia Darius Miller

Avrupa'nın en iyisi, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe Basketbol Takımı, Bamberg'ten Melli ve Darüşşafaka'dan Wanamaker ile imza atmak için gün sayarken, yeni bir isim daha gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin, Bamberg'li 2.03'lük şutör Darius Miller'la görüştüğü iddia edildi.