 Son iddia Darius Miller – Fotomaç – 01 Haziran 2017
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    01 Haziran 2017, Perşembe
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    Son iddia Darius Miller

    Son iddia Darius Miller
    Avrupa'nın en iyisi, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe Basketbol Takımı, Bamberg'ten Melli ve Darüşşafaka'dan Wanamaker ile imza atmak için gün sayarken, yeni bir isim daha gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin, Bamberg'li 2.03'lük şutör Darius Miller'la görüştüğü iddia edildi.
    1. 01 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:39
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