Rodriguinho hamlesi
Brezilya basını, sarı-lacivertli kulübün Corinthians’la görüşmek için bir temsilci gönderdiğini, teklifin de yükseltildiğini belirtti.
HAKLARI 3 KULÜPTE
Corinthians, Rodriguinho'nun sözleşmesini 31 Aralık 2019'a kadar uzatmıştı. Ancak Brezilya ekibi, sambacının bonservis haklarının sadece yüzde 50'sine sahip. Oyuncunun haklarının yüzde 40'ı Capivariano'da bulunurken, yüzde 10'u ise Amerika MG'nin elinde.
'EVET' DEMİŞTİ
Fenerbahçe, Rodriguinho'yu ara transfer döneminde de istemiş hatta oyuncuyu ikna edip, anlaşma sağlamıştı. Ancak kulübü Corinthians bırakmayınca transfer gerçekleşmedi.
LYON'A GÖZDAĞI MI?
Oyun kurucu olarak Valbuena ile de görüşen yönetimin, Rodriguinho atağıyla Lyon'a pazarlıkta gözdağı verdiği ve alternatifini hazırda tuttuğu belirtiliyor.
24 MAÇTA 9 GOL, 2 ASİST
Corinthians formasıyla bu yıl 24 maça çıkan Rodriguinho 9 gol kaydetti, 2 de asist gerçekleştirdi. Sambacı 1 kez de Brezilya Milli Takımı'nda görev yaptı.
- 01 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:09
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Toplam 4
Yorum
BJK 1903 EVET FB KUPA ALSIN BASKETE SEVINSIN BJK SÜPERLIK SAMPIYON OLSUN FUTBOLDA SEVINELIM HADI AZIZ SIZI BÖYLE AVUTUR GINE ÜLKER DOGA EDIN SIZ :))
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Toplam 29
Yorum
ua sen o parayı verirsen zaten gelişmez sorun yinbe yönetimde
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Toplam 25
Yorum
... belge var deyip gösteremeyen ...kendisini zor durumda birakan masalciyami saygi duyacakmis!!?hadi len hadi..
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