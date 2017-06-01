 Rodriguinho hamlesi – Fotomaç – 01 Haziran 2017
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HEPSİ
    01 Haziran 2017, Perşembe
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    hamlesi

    Rodriguinho hamlesi

    Brezilya basını, sarı-lacivertli kulübün Corinthians’la görüşmek için bir temsilci gönderdiğini, teklifin de yükseltildiğini belirtti.

    Brezilya'nın 'meutimao.com' sitesi, Fenerbahçe'nin Rodriguinho için yeni teklif sunduğunu yazdı. Sitede yer alan haberde Türk ekibinin, 'dan vazgeçtiğini söyleyenlerin yanıldığı vurgulanırken, tam aksine sarı-lacivertli kulübün Brezilya'ya geçtiğimiz haftalarda bir temsilci gönderdiği ve transfer için ocak ayından daha ısrarlı olduğu vurgulandı. Fenerbahçe'nin daha önce yaptığı 4 milyon euro'luk teklifini yükselttiği de iddia edildi.

    HAKLARI 3 KULÜPTE
    Corinthians, Rodriguinho'nun sözleşmesini 31 Aralık 2019'a kadar uzatmıştı. Ancak Brezilya ekibi, sambacının bonservis haklarının sadece yüzde 50'sine sahip. Oyuncunun haklarının yüzde 40'ı Capivariano'da bulunurken, yüzde 10'u ise Amerika MG'nin elinde.

    'EVET' DEMİŞTİ
    Fenerbahçe, Rodriguinho'yu ara transfer döneminde de istemiş hatta oyuncuyu ikna edip, anlaşma sağlamıştı. Ancak kulübü Corinthians bırakmayınca transfer gerçekleşmedi.

    LYON'A GÖZDAĞI MI?
    Oyun kurucu olarak Valbuena ile de görüşen yönetimin, Rodriguinho atağıyla Lyon'a pazarlıkta gözdağı verdiği ve alternatifini hazırda tuttuğu belirtiliyor.

    24 MAÇTA 9 GOL, 2 ASİST
    Corinthians formasıyla bu yıl 24 maça çıkan Rodriguinho 9 gol kaydetti, 2 de asist gerçekleştirdi. Sambacı 1 kez de Brezilya Milli Takımı'nda görev yaptı.
    1. 01 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:09
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