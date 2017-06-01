 Mehmet ve eşinden iftar – Fotomaç – 01 Haziran 2017
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    01 Haziran 2017, Perşembe
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    Mehmet ve eşinden iftar

    Mehmet ve eşinden iftar
    Sosyal yardım projeleriyle tanınan Mehmet Topal ve eşi Selda Topal, geleneksel 'Huzurevi Buluşmaları" iftar davetinin 6.'sını Sarıyer Eski Büyükdere İskelesi'nde gerçekleştirildi. Semiha Şakir ve Beylikdüzü Huzurevi sakinlerinin katıldığı davette, Metin Özülkü, Hakan Aysev ve Ferda Anıl Yarkın konuklara unutulmaz bir Ramazan akşamı yaşattı. Van Persie ve eşi de gecede yer aldı.
    1. 01 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:08
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