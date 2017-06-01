Kongre cumartesi, gözler Yıldırım’da

F.Bahçe Spor Kulübü'nün 2017 Yılı Olağan Mali Genel Kurulu, 3 Haziran 2017 Cumartesi günü yapılacak.

Fenerbahçe Uluslararası Spor Kompleksi Ülker Sports Arena'da gerçekleştirilecek kongre 10.30'da başlayacak. Toplantıda yönetim kurulu mali ve idari açıdan üyelerin ibrasına sunulacak. Genel kurulda üyelere hitap edecek olan başkan Aziz Yıldırım'ı n yeni teknik direktörü açıklaması, transfer çalışmaları hakkında da bilgi vermesi bekleniyor.