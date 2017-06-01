 Fenerbahçe'de Adana mesaisi – Fotomaç – 01 Haziran 2017
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    01 Haziran 2017, Perşembe
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    Fenerbahçe'de Adana mesaisi

    Fenerbahçe'de Adana mesaisi

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 34. ve son haftasında oynayacağı Adanaspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde, Can Bartu Tesisleri'nde bugün gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden çalışma yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Öğlen saatlerinde gerçekleştirilen çalışma çift kale maçın ardından, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

    Sarı-lacivertliler, Adanaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayarak, Adana'ya hareket edecek.

    1. 01 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:05
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