Fenerbahçe'de Adana mesaisi

Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde, Can Bartu Tesisleri'nde bugün gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden çalışma yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Öğlen saatlerinde gerçekleştirilen çalışma çift kale maçın ardından, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.



Sarı-lacivertliler, Adanaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayarak, Adana'ya hareket edecek.