Fenerbahçe'de Adana mesaisi
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 34. ve son haftasında oynayacağı Adanaspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde, Can Bartu Tesisleri'nde bugün gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden çalışma yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Öğlen saatlerinde gerçekleştirilen çalışma çift kale maçın ardından, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, Adanaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayarak, Adana'ya hareket edecek.
- 01 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:05
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Şampiyon Konyaspor
Toplam 18
Yorum
armadaki yıldız buda demektir ki fener ile gs 3 üncülük yarışına girecekler. yerlerini bilsinler. basket voleybol ve kürek sporu ile ilgilensinler
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1000 imza hazır
Toplam 7
Yorum
çagatay hadi inşallah dursunu gönderecez
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1000 imza hazır
Toplam 7
Yorum
öğretici bu adam çapsızın vizyonsuzun teki, imza atmayan GS a ihanet ediyor demektir ! GS ı seven imzalar !
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