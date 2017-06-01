Fenerbahçe yeni sezona hazırlanıyor
Fenerbahçe Kulübü, Ülker Stadı ile Can Bartu ve Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ni yeni sezona hazırlanıyor.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda zemininin düzeltilmesi ve hibrit çim sistemine geçiş için başlanan çalışmalar tüm hızıyla sürerken, çim sökme işlemi tamamlandı ve drenaj testi öncesi zemindeki toprak alındı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki sahalarda da hibrit çim sistemine geçilecek. Tesislerde çalışmalar kapsamında şimdiye kadar 190 kamyon toprak çıkarılırken, sahaların drenaj kanalları yeniden açıldı ve mıcırlama yapıldı. Sahalarda temmuz ayında hibrit çim yapılacak.
Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde ise sahaların suni çimleri yenileniyor. Yenileme işlemlerinin 1 ay içinde tamamlanması bekleniyor.
- 01 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 18:37
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Aboubakar’a teklif iddiası
Toplam 71
Yorum
Fenerli_bey Ekici fenere verilmesin diye TS ye bedava olcayi veren, lensi alamayalim diye teklifler sunan Jokey Kulubune artik biz de engel koycaz.
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Aboubakar’a teklif iddiası
Toplam 71
Yorum
Fenerli_bey yahu susim bugun diyorum ama yok. su gormemis Jokey kulupluler demirorenin borcunu odemiyorlar hakemleri bir yil daha ayartsin diye. :)))
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Fatih Terim'den sürpriz isimler
Toplam 18
Yorum
ANDIRINLI Bu seçilmiş olan milli takımda bir tek KONYASPORlunun olmaması yanlış. F. Terim bunu hep yapıyor ne buluyor bu 3 büyük yedeklerinde.
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