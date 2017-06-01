 Fenerbahçe yeni sezona hazırlanıyor – Fotomaç – 01 Haziran 2017
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    01 Haziran 2017, Perşembe
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    Fenerbahçe yeni sezona hazırlanıyor

    Fenerbahçe yeni sezona hazırlanıyor

    Fenerbahçe Kulübü, Ülker Stadı ile Can Bartu ve Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ni yeni sezona hazırlanıyor.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda zemininin düzeltilmesi ve hibrit çim sistemine geçiş için başlanan çalışmalar tüm hızıyla sürerken, çim sökme işlemi tamamlandı ve drenaj testi öncesi zemindeki toprak alındı.

    Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki sahalarda da hibrit çim sistemine geçilecek. Tesislerde çalışmalar kapsamında şimdiye kadar 190 kamyon toprak çıkarılırken, sahaların drenaj kanalları yeniden açıldı ve mıcırlama yapıldı. Sahalarda temmuz ayında hibrit çim yapılacak.

    Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde ise sahaların suni çimleri yenileniyor. Yenileme işlemlerinin 1 ay içinde tamamlanması bekleniyor.

    1. 01 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:37
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