Fenerbahçe, final için sahaya çıkacak
Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında yarın Darüşşafaka Doğuş ile Fenerbahçe karşılaşacak.
Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın tur atlayacağı serinin ilk 2 maçını Fenerbahçe sahasında, 94-72 ve 95-81'lik skorlarla kazandı. Seride 2-0 önde bulunan sarı-lacivertliler, yarın deplasmanda rakibin yenmesi durumunda adını finale yazdıracak.
Darüşşafaka Doğuş ise rakibini yenerek seriyi 4. maça taşıyıp final şansını devam ettirmek istiyor.
- 01 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:48
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Quaresma: Fenerbahçe başkanı gelmek isterse...
Toplam 42
Yorum
omer Hangi takım hangi futbolcu olursa olsun bu şekilde konuşuyorsa konusabiliyorsa bizim ülkemizde futbol yok bunlara destek olmayalım
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Menekşe oldu
Toplam 1
Yorum
Tyu Şu adamı alamadınız ya yazıklar olsun size!
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Beşiktaşlıları heyecanlandıran gelişme!
Toplam 18
Yorum
Çorum Eorolig şampiyonu olmuş takımı bunu kötülemeye ne gerek var, başarı şımartmamalı ,sonra aziz başkan gibi hata yapasın
Fenerbahçe, final için sahaya çıkacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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