 Fenerbahçe, final için sahaya çıkacak – Fotomaç – 01 Haziran 2017
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    01 Haziran 2017, Perşembe
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    Fenerbahçe, final için sahaya çıkacak

    Fenerbahçe, final için sahaya çıkacak

    Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında yarın Darüşşafaka Doğuş ile Fenerbahçe karşılaşacak.

    Volkswagen Arena'da oynanacak serinin 3. maçı yarın saat 20.00'de başlayacak.

    Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın tur atlayacağı serinin ilk 2 maçını Fenerbahçe sahasında, 94-72 ve 95-81'lik skorlarla kazandı. Seride 2-0 önde bulunan sarı-lacivertliler, yarın deplasmanda rakibin yenmesi durumunda adını finale yazdıracak.

    Darüşşafaka Doğuş ise rakibini yenerek seriyi 4. maça taşıyıp final şansını devam ettirmek istiyor.

    1. 01 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:48
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