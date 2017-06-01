En iyisi Volkan
Volkan Demirel, yüzde 76’lık kurtarış yüzdesiyle G.Birliği kalecisi Hopf ile birlikte Süper Lig’in bu alanda en iyisi oldu. Kaptan, kalesine gelen 98 gollük şutun 74’ünü (4 şutun 3’ü) kurtardı.
OSPİNA iÇiN PAZARLIK
Öte yandan kiralık kontratı biten Fabiano'nun yerine alternatif kaleci olarak düşünülen David Ospina için Arsenal'le pazarlıkların sürdüğü bildirildi. Anlaşma sağlanırsa 28 yaşındaki Kolombiyalı kaleci, İstanbul'a çağrılacak. Arsenal'in şimdilik istediği ücrette indirime yanaşmadığı öğrenildi.
KOCAMAN'DAN 'KALMALI' RAPORU
Yeni teknik direktör olması beklenen Aykut Kocaman'ın Volkan Demirel için yönetime 'takımda tutun' raporu verdiği belirtildi. Kocaman'ın daha önce 3 yıl birlikte çalıştığı tecrübeli kaleciye çok güvendiği ifade ediliyor.
- 01 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:19
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Obradovic'ten Fikret Orman'a cevap!
Toplam 4
Yorum
BJK 1903 EVET FB KUPA ALSIN BASKETE SEVINSIN BJK SÜPERLIK SAMPIYON OLSUN FUTBOLDA SEVINELIM HADI AZIZ SIZI BÖYLE AVUTUR GINE ÜLKER DOGA EDIN SIZ :))
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Enes Ünal imzayı attı, formayı giydi!
Toplam 29
Yorum
ua sen o parayı verirsen zaten gelişmez sorun yinbe yönetimde
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Quaresma: Fenerbahçe başkanı gelmek isterse...
Toplam 25
Yorum
... belge var deyip gösteremeyen ...kendisini zor durumda birakan masalciyami saygi duyacakmis!!?hadi len hadi..
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