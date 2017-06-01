 En iyisi Volkan – Fotomaç – 01 Haziran 2017
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    01 Haziran 2017, Perşembe
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    En iyisi Volkan

    En iyisi Volkan

    , yüzde 76’lık kurtarış yüzdesiyle G.Birliği kalecisi Hopf ile birlikte Süper Lig’in bu alanda en iyisi oldu. Kaptan, kalesine gelen 98 gollük şutun 74’ünü (4 şutun 3’ü) kurtardı.

    Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel, Gençlerbirliği'nin İsveçli kalecisi Hopf ile birlikte Süper Lig'in en yüksek kurtarış yüzdesine sahip file bekçisi oldu. Volkan, forma giydiği 27 maçta kalesine gelen 98 topta 74 kurtarış yaparken 24 gol yedi. Hopf ise 32 maçta 135 toptan 102'sini kurtardı, 33'ünü yedi. İki isim de yüzde 76'lık kurtarış yüzdesi yakaladı. Başakşehirli Volkan Babacan ile Trabzosporlu Onur Kıvrak ise 15'er maçla geride kalan 33 haftada en çok maçta kalesini kapatan kaleciler oldu. Sarı-lacivertli yönetimin, 35 yaşındaki Volkan'ın sözleşmesini en az 1 yıl uzatması bekleniyor.

    OSPİNA iÇiN PAZARLIK
    Öte yandan kiralık kontratı biten Fabiano'nun yerine alternatif kaleci olarak düşünülen David Ospina için Arsenal'le pazarlıkların sürdüğü bildirildi. Anlaşma sağlanırsa 28 yaşındaki Kolombiyalı kaleci, İstanbul'a çağrılacak. Arsenal'in şimdilik istediği ücrette indirime yanaşmadığı öğrenildi.

    KOCAMAN'DAN 'KALMALI' RAPORU
    Yeni teknik direktör olması beklenen Aykut Kocaman'ın için yönetime 'takımda tutun' raporu verdiği belirtildi. Kocaman'ın daha önce 3 yıl birlikte çalıştığı tecrübeli kaleciye çok güvendiği ifade ediliyor.
    1. 01 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:19
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