Elia: Bir yere gittiğim yok

Fenerbahçe ve Başakşehir'in transfer listesinde adı geçen Feyenoord'lu Eljero Elia, iddiaların doğru olmadığını söyledi. 30 yaşındaki oyuncu, Hollanda basınına yaptığı değerlendirmede, "Bir yere gittiğim yok. Bunlar sadece söylenti. İnsanlar yazmak zorunda" ifadelerini kullandı. Elia bu sezon 10 gol, 9 asistlik performansıyla şampiyonlukta önemli rol oynamıştı.