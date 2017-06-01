 Elia: Bir yere gittiğim yok – Fotomaç – 01 Haziran 2017
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    01 Haziran 2017, Perşembe
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    : Bir yere gittiğim yok

    Elia: Bir yere gittiğim yok
    Fenerbahçe ve Başakşehir'in transfer listesinde adı geçen Feyenoord'lu Eljero Elia, iddiaların doğru olmadığını söyledi. 30 yaşındaki oyuncu, Hollanda basınına yaptığı değerlendirmede, "Bir yere gittiğim yok. Bunlar sadece söylenti. İnsanlar yazmak zorunda" ifadelerini kullandı. Elia bu sezon 10 gol, 9 asistlik performansıyla şampiyonlukta önemli rol oynamıştı.
    1. 01 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:01
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