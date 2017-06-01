 Ekici artık Fenerli! – Fotomaç – 01 Haziran 2017
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    01 Haziran 2017, Perşembe
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    Ekici artık Fenerli!

    Ekici artık Fenerli!

    ’nin Trabzonspor ile sözleşmesi dün sona erdi. Gurbetçi orta saha, transfer döneminin başlamasıyla resmen Fenerbahçeli olacak.

    Fenerbahçe ile devre arasında söz kesen Mehmet Ekici serbest kaldı. Gurbetçi futbolcunun, Trabzonspor ile olan sözleşmesi dün resmen sona erdi. İstanbul'da ev tutan Ekici, transfer döneminin başlamasıyla daha önce ön protokol imzaladığı Fenerbahçe'ye imza atacak. 2017-2018 yaz transfer dönemi 17 Haziran'da açılacak. Fenerbahçe'de oynayabilmek için Beşiktaş'a gitmeyi reddeden tecrübeli futbolcu, Kanarya'nın yeni sezondaki ilk transferi olacak. Trabzonspor'da kadro dışı bırakılınca tek başına çalışmalarını sürdüren 'nin sarı-lacivertli formayı giymek için sabırsızlandığı bildirildi.
    1. 01 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:19
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