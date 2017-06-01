 Aboubakar’a teklif iddiası – Fotomaç – 01 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Haziran 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    ’a teklif iddiası

    Aboubakar’a teklif iddiası
    Portekiz'in Record gazetesi, F.Bahçe'nin Beşiktaş'ta 18 gol atan Vincent Aboubakar'a talip olduğunu iddia etti. Sarı-lacivertli ekibin, Beşiktaş'ın da yeniden kiralamak istediği oyuncu için Porto'ya teklifte bulunduğu ileri sürüldü. Porto, 25 yaşındaki 'ı bonservisiyle satmak istiyor.
    1. 01 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aboubakar’a teklif iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.