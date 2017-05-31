Volkan: Yönetim ne derse o olur

Volkan Demirel, F.Bahçe'den 3 yıllık sözleşme istediği yolundaki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Tecrübeli file bekçisi, "Yönetim ne derse o olur. 1, 2 ya da 3 yıl... Hiç fark etmez. Para da önemli değil. Bu saatten sonra başka bir kulübün formasını giyecek halim yok. Bugün-yarın imzayı atarız" açıklamasını yaptı. Volkan, bu sezon taraftarlarını çok üzdüklerini, Fenerbahçe için seneye her şeyin çok daha güzel olacağını sözlerine ekledi.





Emre BOL