 Volkan: Yönetim ne derse o olur – Fotomaç – 31 Mayıs 2017
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    31 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Volkan: Yönetim ne derse o olur

    Volkan: Yönetim ne derse o olur

    , F.Bahçe'den 3 yıllık sözleşme istediği yolundaki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

    Tecrübeli file bekçisi, "Yönetim ne derse o olur. 1, 2 ya da 3 yıl... Hiç fark etmez. Para da önemli değil. Bu saatten sonra başka bir kulübün formasını giyecek halim yok. Bugün-yarın imzayı atarız" açıklamasını yaptı. Volkan, bu sezon taraftarlarını çok üzdüklerini, Fenerbahçe için seneye her şeyin çok daha güzel olacağını sözlerine ekledi.


    Emre BOL
    1. 31 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:51
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