 Rebrov başkanı bekletiyor – Fotomaç – 31 Mayıs 2017
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    31 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Rebrov başkanı bekletiyor

    Rebrov başkanı bekletiyor
    F.Bahçe yeni sezona büyük ihtimalle Aykut Kocaman'la başlayacak. Ukrayna basını ısrarla 'u sarı-lacivertlilere yazıyor. Dün de D.Kiev'le sözleşmesi biten Rebrov'un başkan İgor Surkis'e 1 hafta sonraya randevu verdiği yazıldı.
    1. 31 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:53
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