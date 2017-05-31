 Lyon, Belhanda için Valbuena’yı bekliyor – Fotomaç – 31 Mayıs 2017
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    31 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Lyon, Belhanda için ’yı bekliyor

    Lyon, Belhanda için Valbuena’yı bekliyor

    Sarı-lacivertli ekipte 'nın durumu tam bir arapsaçına döndü.

    Fransa basınından gelen haberler, işin olumsuza döndüğüne işaret ediyor. Sarı- lacivertli kulübe yakın kaynaklar ise, "Hiçbir sıkıntı yok, Fenerbahçe önümüzdeki sezon Fenerbahçe forması giyecek" diyorlar. Nice'in Faslı yıldızı Younes Belhanda ile anlaşan Lyon'un, bu transferin gerçekleşmesi için 'nın durumunun netleşmesini bekliyor.
    1. 31 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:55
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